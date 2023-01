Maria Andria, sacrificii pentru a rămâne însărcinată. Cântăreața și iubitul său își doresc să devină părinți: „E 10.000 de euro fiecare tratament”

In articol:

Maria Andria este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi din țară. Cântăreața, de origine din Grecia, a cucerit publicul român cu talentul și personalitatea sa. Vedeta se poate numi o femeie împlinită, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Maria Andria, sacrificii pentru a deveni mamă

Maria Andria se bucură de o carieră de succes, dar și de o relație frumoasă. Vedeta se simte fericită alături de iubitul ei și, deși sunt împreună de puțin timp, cei doi își doresc să formeze o familie și să devină părinți. Cu toate acestea, drumul spre o familie împlinită este lung, întrucât Maria Andria se confruntă cu probleme de sănătate ce nu îi permit să rămână însărcinată.

Deși pare că viața Mariei Andria este una perfectă și fără probleme, în realitate vedeta se confruntă cu momente dificile. Nu cu multă vreme în urmă, aceasta susținea că i s-au făcut blesteme, iar din această cauză nu se poate căsători. În cele din urmă, cântăreața și-a găsit sufletul pereche, însă o altă problemă a apărut. Maria Andria și iubitul său încearcă să devină părinți, însă probleme de sănătate ale artistei îi împiedică să își îndeplinească acest vis.

Cu toate că vedeta a fost supusă la două tratamente costisitoare, acestea nu au avut succes. Maria Andria și partenerul său de viață nu își pierd speranța și luptă în continuare pentru a deveni părinți.

„ Încă nu suntem căsătoriți, s-a dus și a cumpărat casă, face totul pentru mine. Acum mi-a cumpărat solar al meu. E foarte bun băiat. Are inima foarte bună și e rar să găsești așa ceva. Și e foarte greu că vrem să facem copil și nu putem. Mergem la doctori, am eu niște probleme. A vândut și mașina lui. E 10.000 de euro fiecare tratament, am făcut două, nu au reușit.”, a povestit Maria Andria în cadrul unei emisiuni TV.

Maria Andria, tratată ca o prințesă de iubitul ei

Maria Andria și iubitul ei formează o relație de puțin timp, însă lucrurile între cei doi par să fie destul de serioase. Cei doi își doresc să formeze o familie și să devină părinți, însă, în ciuda problemelor de sănătate ale artistei, partenerul de viață al acesteia nu pare să dea înapoi. Bărbatul îi îndeplinește orice dorință și poftă vedetei și nu lasă să îi lipsească nimic. Cântăreața susține că iubitul ei face eforturi uriașe pentru a o vedea fericită.

„ A cumpărat casă de 400.000 de euro în altă parte, că să fiu acolo. E o datorie foarte mare. Foarte greu găsești bărbat care să facă toate chestiile astea. Eu aveam salon, l-am vândut, mi-a zis că vrea să stau acasă. El plătește totul. Trimite tot timpul prin bancă și eu mă șochez. Înainte să vin în România, mi-a trimis 800 de euro. Eu nu sunt fată care să consume mulți bani. N-o să mă duc să mănânc bani. Familia lui are restaurante.”, a mai adăugat Maria Andria.

