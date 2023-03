Maria Cârneci a recunoscut ce o deranjează cel mai tare la colegii ei de breaslă! A spus-o clar și răspicat: „Nu aș fi procedat așa”

In articol:

Maria Cârneci este una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică populară din țara noastră. Cu o carieră de câteva decenii în spate, vedeta în vârstă de 70 de ani are o vastă experiență de viață.

Pe parcursul anilor săi de activitate, aceasta a legat prietenii cu o mulțime de artiști din țara noastră. Totuși, există și persoane din industria muzicală care nu au fost pe placul solistei, dintr-un motiv sau altul.

Citește și: Maria Cârneci trece de trei ani printr-o dramă, după ce partenerului ei de viață a decedat: "I-ar fi plăcut să nu mă vadă niciodată tristă"

Maria Cârneci, mărturisiri despre industria muzicală: „Am fost în concurență doar cu mine”

Artista s-a lansat pentru prima dată în industria muzicală în anul 1979, după ce a lucrat ca profesoară de muzică în satul natal. Pe parcursul timpului, numele ei a devenit unul extrem de sonor iar piesele sale au început să îi încânte din ce în ce mai tare pe români.

Citeste si: Vouchere de 750 de lei și de 2.000 de lei pentru români! Cine sunt beneficiarii şi ce condiţii trebuie să îndeplinească- kanald.ro

Citeste si: "Știam că am murit. Eram separat de trupul meu". Ce se află dincolo de moarte. Mărturia unui bărbat căruia i s-a oprit inima- stirileprotv.ro

Pe lângă calitățile sale vocale, Maria s-a făcut remarcată pe parcursul timpului și prin faptul că a fost mereu sinceră, lucru de care a ținut cont și când a fost invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii „Detectorul de minciuni”, care poate fi urmărită pe canalul de YouTube theXclusive.

Interpreta a mărturisit că statutul pe care îl are astăzi nu a venit ușor, ci după ani și ani de muncă.

Totuși, chiar dacă au fost momente în care alte cântărețe erau mai cunoscute decât ea, solista spune că nu le-a văzut niciodată ca pe o competiție și nici nu a fost încercată de sentimentul de invidie.

„Profesional am fost în concurență doar cu mine, dacă nu mi-a ieșit ceva a trebuit să mă gândesc dacă ceilalți colegi pot, înseamnă că nu am muncit destul. Invidioasă aș fi doar pe o actriță de la Hollywood. Banii ăștia, eu le zic niște hârtii nenorocite. Pentru bani lumea a luat-o razna, frate cu frate se ceartă, părinți cu copii se ceartă. Eu am muncit să-mi câștig banii.”, i-a mărturisit artista Biancăi Drăgușanu.

Citeste si: „Cristi a fost cel care m-a încurajat și mi-a spus tot timpul că se va întâmpla, să am încredere și răbdare.” Ce a făcut Cristi Borcea când a aflat că va fi din nou tată!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Un bărbat a rămas șocat după descoperirea făcută în podul casei. A pozat totul și a arătat peste ce a putut să dea- radioimpuls.ro

Ce o deranjează pe artistă la noua generație de cântăreți: „Eu am băgat bani”

Pe parcursul timpului, Maria s-a ferit de conflicte. Aceasta a preferat mereu să fie pozitivă și să spună mereu lucrurile bune la adresa interpreților, dacă a fost cazul. Iată însă că există totuși un lucru care nu este deloc pe placul solistei și care, după spusele ei, este foarte practicat de cântăreții care nu au intrat de foarte mult timp în industrie.

Pe Maria o deranjează destul de tare că interpreții nu îi cer permisiunea înainte de a-i folosi piesele, la fel cum proceda ea atunci când se afla în locul lor.

„(...) Conflicte, nu. De ce să jignesc sau dacă a avut ceva mișto pe ea i-am zis. Dacă aș avea, v-aș spune că, da, m-am certat cu cine știe, dar nu. Uite, sunt fetele, generația tânără care vine și foarte mulți îți preiau din piese fără să pună mâna pe telefon și să te întrebe. Nu că m-am certat sau că am mustrat, nici nu m-am supărat, dar m-am întristat. Eu, dacă aș fi fost, nu aș fi procedat așa. Dacă vreau să cânt un cântec de la Maria Ciobanu, o sun. Dar dacă pui pe CD o piesă de la mine, cere-mi și voie, că eu am băgat bani. Gândește-te la orchestre cât sunt de plătit, la studiouri, la costume, la farduri, sunt bani mulți”, a mai spus interpreta de muzică populară.