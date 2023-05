Maria Constantin a îmbrăcat deja rochia de mireasă pentru ziua cea mare! Artista ne-a dezvăluit detalii de culise, înainte de nuntă: "Trebuie să fie perfect" | EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa interpretă de muzică populară mai are puțin și va spune marele DA, iar mai apoi va ajunge în fața altarului alături de bărbatul care i-a furat inima.

Artista a pregătit o nuntă de excepție, unde invitații vor fi răsfățați cu bucate alese și surprize care mai de care mai interesante.

Îndrăgita cântăreață a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre unul dintre cele mai emoționante momente din acest an. Vedeta a îmbrăcat deja rochia de mireasă și este aproape gata pentru marele eveniment. Încă câteva detalii pe care trebuie să le mai pună la punct și totul va fi gata!

Maria Constantin, primele dezvăluiri după ce a îmbrăcat deja rochia de mireasă

Îndrăgita interpretă de muzică populară se pregătește intens pentru nuntă și tocmai de aceea a mers și la proba rochiei de mireasă. Maria Constantin a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit că ținuta este aproape gata, mai are de stabilit doar ultimele detalii.

"Da, deja am probat rochia de mireasă. Ea este aproape gata. O face Florin Burescu. Mai sunt doar mici detalii, aplicații care trebuie puse, dar în principiu este aproape gata rochia", a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Artista și-a ales ținuta pentru ziua cea mare în urmă cu mult timp, când încă nu știa dacă se va mai căsători. La acel moment, Maria Constantin a văzut modelul și a discutat cu designerul ei, căruia i-a mărturisit că va purta acea rochie, în cazul în care va ajunge iar la altar.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", a povestit Maria Constantin, pentru Wowbiz.ro, la finalul anului trecut.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Emoțiile nu sunt o problemă pentru Maria Constantin

Emoțiile nu sunt o problemă pentru Maria Constantin. Artista își dorește însă ca totul să fie foarte bine pus la punct și dincolo de asta vrea ca lucrurile pregătite să se desfășoare ca la carte.

Până în ziua cea mare, vedeta își dorește să arate perfect așa că momentan și-a pus aspectul pe primul plan!

"Nu am emoții, dar mai suntem cu pregătirile. Am rezolvat tot ceea ce ține de nuntă. Le-am cam stabilit pe toate și organizat, dar m-am apucat eu de ceva timp să îmi fac dantura și vreau să fie zâmbetul acela perfect. Eu țin foarte mult la dantura mea să arate cât mai bine și chiar dacă nu voi opta pentru fațete, pentru că eu am niște foarte ok, mai am mici probleme de reglat ca zâmbetul din ziua nunții să fie perfect", a mai explicat Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin și Virgil Burescu [Sursa foto: Instagram]

Petrecerea de nuntă, organizată ca un festival

La petrecerea de nuntă invitații vor fi răsfățați cu bucate alese, dar și cu tot felul de surprize. Maria Constantin și Robert Stoica s-au gândit la fiecare amănunt în parte și s-au asigurat că nimic nu va lipsi, de la preparate la rafinate, până la tradiționalele sarmale.

"Am stabilit în mare parte și meniul, va fi în stil italienesc. Aperitivul și cu peștele vor fi servite la farfurie pentru că este foarte cald, iar seara când se întunecă vom avea, de la sarmale și friptură și restul preparatelor, vor fi în genul acela de live cooking.

Vom avea și un colț cu trabucuri și narghilele pentru invitați, va fi o mașină de înghețată, o mașină cu bere. Vom avea și o mașină de popcorn, va fi o petrecere ca un festival", ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate.

