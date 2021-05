Maria Constantin, despre cum i-a fost afectată viața intimă după ce și-a pus silicoane: „A fost greu”

In articol:

Maria Constantin a luat o decizie radicală în ceea ce privește aspectul ei fizic. Interpreta de muzică populară a suferit la începutul lunii martie o operație estetică.

Aceasta a simțit nevoia să-și ridice un pic bustul, însă medicul i-a propus să-i pună implanturi, iar ea a acceptat. Iată cum se recuperează după operație și care au fost cele mai grele momente.

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin, probleme cu stima de sine din cauza bustului mic: „N u puteam purta rochii fără sutien, se vedea inestetic”

În cadrul unei emisiuni TV, blondina s-a destăinuit și a povestit că încă de peste un deceniu se simțea complexată și voia să scape de acest „defect”. Maria Constantin s-a programat la medicul estetician pentru o ridicare, dar acesta i-a spus că nu va fi deajuns ca să obțină rezultatul dorit, ci trebuie și implanturi, iar ea a acceptat bucuroasă.

„ Eu voiam doar o ridicare, dar medicul mi-a zis că nu se poate doar atât. Am zis bine, hai să merg pe mâna ta. Dacă medicul nu îmi era prieten, nu cred că aveam încredere. Aveam un complex de acum 11 ani, nu puteam purta rochii fără sutien, se vedea inestetic. Am ales să fac [operația] în perioada asta pentru că, dacă tot nu sunt spectacole, am avut timp să mă recuperez”, a declarat Maria Constantin la o emisiune TV.

Maria Constantin și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Cum i-a fost afectată viața intimă, după ce și-a pus implanturi mamare

Blondina spune că se recuperează ușor, dar sigur și a fost ocolită de dureri. Mai mult, aceasta a explicat că a respectat toate indicațiile medicului, iar timp de o bună perioadă de timp nu are voie să facă exerciții fizice. Chiar și cu relațiile intime a avut ceva probleme, dar spune că a trecut cu bine peste acea perioadă.

Nu am avut dureri, doar în prima zi, o presiune pe piept. A fost o operație complicată, dar nu am avut dureri după, m-am recuperat rapid. Nu am avut probleme pentru că am și respectat strict toate indicațiile medicului. Nu am voie 6 luni sală, nu am avut voie să fumez. Și cu sexul a fost o mică problemă, dar am trecut peste acea etapă, chiar dacă a fost greu pentru mine”, a mai adăugat blondina.