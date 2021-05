Maria Constantin, făcută praf în fața iubitului ei. Vorbe dure la adresa cântăreței: ”Vindea turtă dulce la tarabă”

In articol:

Maria Constantin și Robert formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cântăreața i-a surprins pe toți atunci când și-a făcut publică relația de dragoste cu bărbatul cu care se iubea de mai bine de un an. Cu toată că nu au mers încă în fața altarului, cei doi sunt siguri că sunt suflete pereche.

” A fost ca un test, hai să vedem, rezistă sau nu. A fost pentru noi cunoașterea celuilat, ne-am înțeles, a fost ok. Noi suntem tot împreună, suntem bine.. Eu am luat inițiativă...Eu cred că a fost și la Dumnezeu. Consider că faptul că ne-am întâlnit nu a fost întâmplător, pt că în momentul de față sunt cea mai liniștită și fericită femeie. Eu zic că a meritat. Da, ne-am mutat de un an de zile...Nu am pășit în fața altarului, dar mă simt ca și cum aș fi pășit”, a spus Maria Constantin, la Teo Show.

Fosta soție a lui Marcel Toader se declară mai fericită ca niciodată. De ziua ei de naștere, Maria a primit un inel, care se pare că nu este unul de logodnă. Robert, iubitul cântărețeti, a făcut primele declarații despre căsătorie. ”La un eveniment și de acolo a început totul. am avut emoții, dar am avut noroc că a venit și din partea ei. Deocamdată nu este inelul de logodnă.. Mai avem timp..”, a spus Robert.

Maria Constantin, criticată dur

Cunoscuta cântăreață a fost criticată dur pe internet, chiar în dreptul unei fotografii postate de iubitul ei. Robert a publicat o fotografie cu amândoi pe contul lui de Instagram, acolo unde un tânăr a dezvăluit faptul că artista ar fi vândut la tarabe în Piața Constituției.

”Cum te-ai pricopsit, frate, cu tăvălita asta care vindea turtă dulce la tarabă Constitutiei la targul de Crăciun?”, a fost reacția dură a unui internaut.

Se pare că Robert a decis să ignore comentariul respectiv, însă ”a uitat” să-l șteargă.

Maria Constantin, criticată[Sursa foto: Instagram]