Maria Ghinea și-a iertat fostul soț, care a împușcat-o în cap și a vrut să o spânzure: „Mă duc la biserică și mă rog pentru el”. Cum este viața ei, după ce a văzut moartea cu ochii

Maria Ghinea nu a avut deloc o viață ușoară. Fostul ei soț s-a asigurat ca artista să aibă parte de un calvar în propria casă.

Chiar dacă a trecut prin experiențe extrem de traumatizante, artista a avut puterea să-și continue viața și să lupte pentru liniștea ei, pe care și-a dorit-o atât de mult.

„Zic eu că dacă Dumnezeu m-a iubit atunci, are grijă și de acum încolo”

Fostul soț al artistei a fost un adevărat diavol pentru Maria. În loc să o respecte și să o iubească, fostul partener, originar din Iugoslavia, a supus-o unor torturi de neimaginat.

După ce a fost amenințată de nenumărate ori cu moartea, bărbatul și-a pus și în aplicare planul diabolic.

Într-o zi, acesta a împușcat-o pur și simplu pe Maria Ghinea în cap. Femeia a avut însă zile, așa că a supraviețuit intervenției chirurgicale care a urmat.

„Mi s-au extirpat opt milimetri din creier... Am fost la un tomograf și am vrut să merg să-i mulțumesc doctorului care m-a operat și mi-a spus: Nu eu, bunul Dumnezeu v-a iubit și am o lipsă osoasă de vreo 8 centimetri. Oamenii se tot întreabă de ce am părul lăsat mai mult pe o parte, nu mai am curajul să fac o altă operație pentru că mi-au spus că sunt medici buni, dar asta însemnă să-mi pierd iar părul. Zic eu că dacă Dumnezeu m-a iubit atunci, are grijă și de acum încolo. Atunci, acea operație a fost fără să-mi dau seama, acum, îmi e frică să o fac”, a povestit Maria Ghinea în emisiunea online „În oglindă”, de pe canalul de Youtube theXclusive.

Chiar dacă a făcut-o să treacă prin chinuri greu de închipuit, vedeta a găsit în ea puterea de a-l ierta pe cel care a vrut să îi fie călău. Maria spune că se roagă pentru el.

„(...) De uitat, nu o să pot uita niciodată. Am iertat tot și de fiecare dată când mă duc la biserică, mă rog pentru el. Eu nu am nicio putere nici să-l condamn și nici să-mi explic de ce a făcut lucrul ăsta, dar am zis că Dumnezeu știe ce ne dă fiecăruia. Poate că fericirea asta, bucuria asta, viața asta frumoasă pe care o am eu astăzi, nu m-am gândit la ea niciodată. Este cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. În fiecare moment al vieții mele au fost niște probleme pe care, cumva, le-am depășit, dar acum sunt cea mai fericită”, i-a mai dezvăluit aceasta lui Mihai Ghiță.

