Paul Alex, la un pas de moarte după ce a căzut pe scări! Bărbatul s-a trezit după accident direct la psihiatrie: „Puteam să mă rup tot”

Paul Alex a fost greu încercat de soartă. De la viața crudă din orfelinat și până la loviturile fizice de care a avut parte, bărbatul a fost nevoit să devină un adevărat luptător pentru a nu se lăsa doborât definitiv de încercările pe care viața i le-a aruncat în cale.

Invitat în emisiunea „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Paul Alex și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre toate momentele de cumpănă din viața sa.

Paul Alex a avut parte de o viață mai mult decât necruțătoare. [Sursa foto: Captură foto]

Paul Alex, la un pas de moarte într-un club

Paul Alex este un adevărat supraviețuitor, care demonstrează că până și cele mai dificile momente din viață pot fi depășite într-un final.

Bărbatul care și-a scris povestea prin tatuajele pe care le poartă pe tot corpul este de departe un luptător.

Una dintre cele mai grele experiențe pe care le-a trăit Alex Paul a fost într-un club.

O căzătură pe scări i-a fost aproape fatală. Chiar dacă nu a murit, trezirea de după nu a fost deloc plăcută, din cauza locului în care se afla.

„M-a chemat unu la el să cânt, să fac show acolo. Și după primul pahar am văzut că s-a terminat așa, ditamai sticla de vodcă, și ies aproape toți de masă așa, dintr-odată și mie mi-au mai lăsat un pahar acolo pe masă și au plecat toți. Na, beau paharul ăla și mă gândesc și eu să mă duc jos. Era așa acolo, club cu spirală, și din câte am auzit de la prima treaptă m-am dus... adică puteam să mă rup tot. Și m-am trezit la spital la un moment dat. S-a rupt totul. Am fost resuscitat 20 de minute și m-am trezit lângă unu negru care stătea cu fundul pe noptieră și se uita la mine, gratii, și după îl aud pe unu „fraiere, ți s-a stricat avionul”. Zic e clar, nu-mi aduc aminte nimic, am început să bat la ușă, să strig acolo. Bine că și-au dat seama oamenii că nu sunt din filmul ăsta. (Eram) la psihiatrie, la Spitalul 6 din Oradea. Și a luat câteva zile să mă mute la cei mai normali, cu depresii, cu d-astea... Când m-au văzut oamenii cum arăt, cum tatuaje, cum m-au manifestat, au zis ăsta... (Realizator: Cât ai stat acolo?) O săptămână, n-am stat mult.”, a povestit Paul Alex în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

