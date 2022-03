In articol:

Maria Hăulică, fata cu chitara de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenta de la Românii au Talent 2022 are o poveste de viață impresionantă.

Maria Hăulică, fata cu chitara de la Românii au Talent, sezonul 12

Maria Hăulică are 18 și este din Galați. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, are o poveste de viață impresionantă, însă în ciuda greutăților, este un om puternic și frumos căruia îi place să îi ajute pe cei din jurul său.

Maria Hăulică s-a prezentat la Românii au Talent 2022 cu un număr de voce și chitară pentru care a fost extrem de apreciată de juriu, dar și de spectatorii de la Românii au Talent, sezonul 12.

Maria Hăulică, fata cu chitara de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Sunt Maria, vin din Galați și am 18 ani. Sunt o fată ceva mai specială. Îmi place foarte mult să ajut oameni. La concursul ăsta nici măcar nu m-am înscris eu. Mereu am fost un copil cu foarte puțină încredere în sine pentru că am crezut că sunt destul de bună.

Tatăl meu a fost sceptic pe partea asta cu muzica pentru că nu pot să fac un viitor din lucrul ăsta și într-adevăr este greu pentru că în ziua de azi trebuie să ai foarte multă susținere materială pentru partea asta.

Eu am fost crescută de bunici de mică. Mama și cu tata s-au despărțit când eu eram bebeluș, iar tata a fugit foarte mulți ani de mine. Nu știu foarte multe despre el și el cânta în copilăria lui la acorden. Am încercat să iau legătura cu el, dar adevărul dur m-a lovit în momentul în care mi-am dat seama că are o problemă cu alcoolul și că nu mă voi putea vreodată înțelege cu el. Am încercat să vorbesc cu el la telefon, mi-a zis de multe ori că nu sunt copilul lui, să nu îl mai caut și a fost dureros.

Mă simt rănită pentru că e tata, dar nu pot să zic că sufăr după ceva ce n-am avut vreodată. Mama a fost plecată și în străinătate să muncească pentru mine și am suferit mult după ea și de dorul ei, dar am avut-o acasă pe bunica, care a fost trup și suflet lângă mine ”, a povestit Maria.

Maria Hăulică, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Maria Hăulică a luat patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12, și a trecut în etapa următoare a emisiunii. Totodată, cei patru jurați ai emisiunii Românii au Talent 2022 i-au oferit concurentei o mulțime de sfaturi și cuvinte încurajatoare.

”Îmi amintesc de momentele în care nu aveam încredere în mine și în care mă interesa tot ce credeau și spuneau oamenii din jurul meu și eu nu aș vrea să mai ajung niciodată înapoi în momentul ăla. Vine, din fericire, la unii mai târziu, la alții mai devreme, dar vine un moment în care te doare fix în dos de ce spun cei din jurul tău, mai puțin cei care te iubesc și pe care îi iubești. O să vezi că la un moment dat în viață o să ajungi în punctul ăla”, a spus Dragoș Bucur.

”Să știi că în timp ce cântai a părut un om care iubește muzica și nu s-a văzut nimic din ce ai povestit. Ceea ce important, că dai părerea că dai la o parte orice gând și orice obstacol care e între tine și visul tău. Cred că asta e cel mai important. Bravo”, a spus Andra.