WONSEMBE au făcut show la Românii au Talent, sezonul 12. Andi Moisescu: ”Ne-ați luat mințile...”

WONSEMBE au făcut show la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenții i-au impresionat pe cei patru jurați ai emisiunii Românii au Talent 2022.

WONSEMBE este un grup format din șase băieți cu vârste cuprinse între 23 și 31 de ani, care vin din Marsilia Franța. Tinerii au venit Românii au Talent, sezonul 12, ca să le arate tuturor numărul lor de acrobație, care este spectaculos, dar și deosebit de periculos.

Din grupul WONSEMBE face parte și un român, Daniel, care este originar din Satu Mare, dar locuiește cu familia în Franța. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a vrut să le arate prietenilor săi că România nu este așa cum se crede în Franța.

WONSEMBE au făcut show la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Noi suntem WONSEMBE, suntem din Marsilia, venim din Franța și am venit special pentru Românii au Talent. Povestea mea este că la zece ani, tata a hotărât să ne ducă în Franța, fiindcă lucra acolo și a luat și familia pentru o nouă viață și ceva mai bun.

Mă bucur că sunt din nou la mine acasă, că pot să vorbesc din nou limba mea și mă bucur să mă aflu aici printre români. Nu am mai vorbit limba română de vreo 7-8 ani. Acasă vorbim în franceză.

Eu cu Remi și cu Vivian suntem prieteni din copilărie, am crescut împreună, ulterior i-am cunoscut și pe ceilalți trei membri ai grupului. Ne duceam la plajă și am încercat să facem împreună ceva și a ieșit, că am venit la Românii au Talent.

Am vrut să le arăt băieților că România nu este doar ce spun oamenii despre ea pentru că acolo în Franța, francezii au ceva concepții despre noi și nu sunt foarte bune. Sunt bucuros că aici ei pot să vadă cu ochii lor cum este țara mea și unde îmi este inima, unde am crescut”, a spus unul dintre membrii grupului.

WONSEMBE, patru de DA, la Românii au Talent 2022

WONSEMBE au primit doar voturi pozitive la Românii au Talent 2022. Însă, Andra și-ar fi dorit ca acrobații să primească Golden Buzz din partea colegilor săi jurați.

”Ne-ați luat mințile puțin. E foarte spectaculos momentul vostru pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla, e o graniță foarte fină între reușită și daună totală, ca să zic așa și e genul de moment pe care nu știu unde în altă emisiune ai putea să îl vezi. Nu pot decât să mulțumesc că ne-ați făcut această onoare de a prezenta momentul”, a spus Andi Moisescu.

”A fost un număr demn de Golden Buzz, de semifinală, de ce vrei tu. Știu că mi-e câteodată, cum să spun, fiind singura fată de la masa juraților, când apar băieți dezbrăcați la bustul gol, cum încep glumele și eu intru în gluma, dar mi-ar părea rău să se treacă peste performanța pe care ei au avut-o pe scenă”, a spus Andra.