Maria, luată în vizor de Constanția! Acuzații dure la adresa concurentei de la Bravo, ai stil! Ce se suspectează?: „Nu înțeleg ce vrei să insinuezi tu”

Maria este concurenta de la ”Bravo, ai stil” care, deși a intrat mai târziu în competiție, a arătat tuturor, juriului, telespectatorilor și rivalelor sale, că știe ce înseamnă moda.

Atât de bine se prezintă pe podium, încât a primit laude după laude și steluțe, după steluțe, ceea ce i-a și atras imediat antipatia colegelor, cel puțin, a unora dintre ele.

Are sau nu Maria ajutor în alegerea ținutelor?

Iar cea care a luat cuvântul și a fost vocală a fost Constanția. În ediția de joi, tânăra de peste Prut a spus clar că ea crede că Maria are în spate un om sau o echipă care o ajută cu pregătirea ținutelor.

Ea spune că a ajuns la această concluzie prin prisma faptului că timpul pe care-l au este limitat, ceea ce face imposibil ca una dintre ele să aibă zi de zi o prezentare fără cusur.

În apărarea sa, Maria a mărturisit că singură își face ținutele, ajutorul ei fiind doar iubitul, care nu are studii în modă, doar mai face drumuri în locul ei și își dă cu părerea.

Constanția: Mi se pare imposibil să vii cu ținute impecabile în fiecare zi, în condițiile în care noi câteva zile filmăm și în celelalte câteva zile trebuie să facem rost de fiecare piesă. Și în câteva zile tu să reușești să compui cinci ținute, nu știu, mi se pare imposibil ca la 22 de ani să faci asta.

Maria: Nu e imposibil dacă mă vezi în carne și oase. Nu înțeleg ce vrei să insinuezi tu. Care e întrebarea, ce vrei să spui?

Constanția: Sunt de părere că nu faci tu singură toate ținutele.

Maria: Este complet greșit, le fac singură, doar cu prietenul meu care-mi dă o părere.

Maria, luată în vizor de Constanția

După această discuție, Constanția nu s-a lăsat convinsă de răspunsul Mariei și a plusat. Concurenta de la Kanal D2 spune că nu crede nimic, mai ales că pe Maria nu o scot la rampă nici studiile pe care le-a terminat, subliniază ea, acuzând-o pe aceasta de plagiat.

De cealaltă parte, pusă în fața unei asemenea situații, Maria a încercat să joace cartea nepăsării și a calmității, dar i-a bătut obrazul Constanței.

Constanția: Cineva care face ținutele astea impecabile mănâncă moda pe pâine, nu e cineva cu o lucrare de licență ca a ei, care nu mi-a plăcut și care e copiată.

Maria: Poftim? E un subiect pe care nu vreau să-l discut, nu are rost… Vine ea și zice că e copie, n-au zis atâția oameni acreditați că nu e bine și vine ea… E o răutate gratuită. Îmi fac ținutele în weekend pentru întreaga săptămână.

Constanția: Și noi atunci de ce nu putem să facem tot ce ne propunem în două zile?

Așa cum era de așteptat, discuția celor două a aprins spiritele în platou și alte două concurente au intrat în dialogul ce o are în prim-plan pe Maria.

Iris a fost și nu a fost de partea Constanței, însă Andreea s-a arătat și ea uluită de modul în care Maria reușește să facă totul perfect de una singură și într-un timp atât de scurt.

Iris: Mie mi s-a părut asta o remarcă invidioasă. Pot să înțeleg ce zice Constanția până într-un punct, în sensul că am observat că Maria are acces la unele piese la care mi-aș dori să am și eu acces, dar nu am.

Andreea: Și mie mi se pare puțin ireal, dar asta nu înseamnă că te acuz că ai stilist, doar nu înțeleg.