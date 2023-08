Marian Aliuță și Adrian Pitu, dezvăluiri neașteptate despre Victor Pițurcă! Ce le făcea în perioada în care era antrenor la Steaua?: „Îți impunea. Simpla lui prezență, tremurai” 

In articol:

Marian Aliuță și Adrian Pitu sunt unii dintre cei mai cunoscuți sportivi din lumea fotbalului. Recent, cei doi au fost invitați în emisiunea Fiță cu Adiță, unde au vorbit despre cel care le-a fost antrenor la echipa din care făceau parte, Victor Pițurcă.

Marian Aliuță și Adrian Pitu au făcut parte ani la rând din una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal, Steaua. Cei doi au fost invitați recent în emisiunea Fiță cu Adiță și au vorbit despre relația pe care au avut-o cu antrenorul lor de atunci, Victor Pițurcă. Aceștia au mărturisit că Piți, așa cum i se zicea pe vremea aceea, își impunea singur respectul, iar prin simpla lui prezența te făcea să tremuri. Foștii sportivi l-au catalogat ca fiind unul dintre cei mai buni selecționeri.

„Adiță: În perioada aia cu nea Piți, care era cel mai rebel, care avea cele mai mari probleme cu Pițurcă?

Pitu: Niciunul!

Aliuță: Băi, nu aveam, pentru că exista respect.

Pitu: Nu că exista respect, impunea el respect.

Aliuță: Da, să știi că impunea, pentru că jucătorilor români dacă nu le impui... Respectul vine din frică. Simpla lui prezență, tremurai. Era șmecher, nu îl laud că nu am nimic de câștigat, dar era șmecher din toate punctele de vedere.

Pitu: Îți impunea respect. Din punctul meu de vedere, cel mai bun selecționer.”, au povestit cei doi în emisiunea Fiță cu Adiță, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu.

Marian Aliuță a vorbit despre căsnicia sa

Fostul fotbalist de la Steaua se consideră un soț și un tată împlinit, mai ales că are trei copii. Mai mult, are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale pe care o iubește foarte mult.

Sportivul a recunoscut că în căsnicia lor au existat suișuri și coborâșuri, însă au reușit să treacă împreună peste toate obstacolele, fiind o familie extrem de unită.

„Marian Aliuță: Eu, din punctul meu de vedere, mă consider împlinit. De ce mă consider împlinit? În primul rând am familie, am trei copii, am o nevastă care mă iubește, o iubesc.

Adrian Pitu: O știu pe nevasta-sa, e unicată și știu că te iubește și o iubești (n red. către Marian Aliuță)

Marian Aliuță: Pai avem 27 de ani împreună, n-a existat niciodată când făceam greșeli, că am făcut o mie de greșeli, să fi fost vreodată problema de divorț. Mă prindea, că se mai întâmpla să audă din ziare. Nu vorbea cu mine trei, patru, cinci zile, după care era o normalitate. Eu cred în continuare că a fost darul lui Dumnezeu pentru mine, ca ea să mă aștepte pe mine, să mergem pe același drum.”, a mărturisit Marian Aliuță în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.