Marian Vanghelie, declarații incendiare la adresa lui Bogdan Diaconu, bărbatul despre care s-a spus că s-a conversat cu Oana Mizil. "Eu nu am meci cu poponarii"

22:09, iul 29, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Marian Vanghelie nu s-a mai putut abține și a răbufnit în privința zvonurilor care spun că cearta dintre el și Oana Mizil ar fi fost din cauza unui alt politician, Bogdan Diaconu. Fostul primar nu s-a zgârcit în declarații și a avut multe de spus la adresa celui despre care presa a scris că i-ar fi trimis mesaje soției sale.

"Eu nu am meci cu poponarii"

Soțul Oanei Mizil a rupt tăcerea și a vorbit foarte dur referitor la speculațiile din ziare. Marian Vanghelie a dezmințit total zvonurile că și-ar fi agresat soția și că acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza unor conversații pe care Oana le-ar fi avut cu Bogdan Diaconu, un alt om politic.

Mai mult, fostul edil al Sectorului 5 a declarat că, dacă ar fi fost vorba de așa ceva, și-ar fi făcut imediat bagajele și ar fi încheiat orice legătură cu partenera sa: "Nu este adevărat că i-a trimis mesaje Oanei. Eu dacă o prind pe nevastă-mea cu așa ceva, îmi fac bagajele și plec de acasă, iar pe ea o arunc în mare.", a mărturisit Vanghelie, în exclusivitate pentru Impact.ro.

De asemenea, soțul Oanei Mizil a făcut declarații șocante despre politician, acuzându-l de faptul că este alcoolic și că are o altă orientare sexuală decât cea pe care o afișează în spațiul public: "Diaconu e alcoolic, nu știe de el, da' păi să îi trimită mesaje Oanei. El ziua doarme, pentru că noaptea are treabă…Eu nu am meci cu poponarii. Eu sunt la mare acum cu soția, cu fetița. Vreți să vă trimit o poză să vedeți? Asta este într-un cuplu, te mai cerți la două-trei luni. Ce, dumneavoastră nu vă certați cu partenerul? Trăim într-o lume de nebuni. Dumneavoastră știți că ăla e poponar? Asta cu mesajele este o glumă băgată de unii și știu de cine, dar nu vreau să vorbesc. Lui Diaconu îi plac bărbații, dar face acest lucru cu femeile, în public, să nu se afle adevărul, că lui nu îi plac femeile. Eu mai sunt un pic nervos, am momente, dar sunt un bărbat normal la cap.", a adăugat Marian Vanghelie, pentru sursa citată.

Marian Vanghelie și-a schimbat declarațiile despre Bogdan Diaconu

Fostul edil s-a schimbat radical în privința subiectului legat de Bogdan Diaconu. În urmă cu câteva zile, Marian Vanghelie declara că zvonurile potrivit cărora soția lui a purtat discuții cu bărbatul în cauză nu sunt adevărate, însă partenerul Oanei Mizil nu se arăta atât de afectat de asocierea numelui Diaconu cu cel al soției lui.

Dimpotrivă, într-un interviu acordat pentru Viva.ro, Vanghelie susținea că îl cunoaște pe omul politic, dar nu știe detalii recente despre el: "Nu este adevărat așa ceva. Este exclus, nu știu de unde a apărut așa ceva. Ce, suntem copii? Nu a fost vorba despre așa ceva. Da, îl cunosc pe Bogdan Diaconu, cred că ne-am întâlnit acum foarte mult timp, dar el nici nu cred că mai are vreo funcție publică la acest moment.", declara soțul Oanei Mizil acum două zile, pentru sursa amintită.