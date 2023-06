Mariana Ionescu Căpitănescu, despre secretul unei căsnicii de succes. Cum l-a cunoscut interpreta de muzică populară pe soțul său: „A fost cam hoț”

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din țara noastră. Cântăreața, în vârstă de 54 de ani, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Pe plan profesional se poate lăuda cu o carieră de succes, la care a muncit extrem de mult, tocmai de aceea a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani.

Pe plan personal, artista se bucură de o viață de familie împlinită. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Dan Căpitănescu, iar cei doi au împreună o fiică,Tara Maria și un fiu, Antony.

Recent, îndrăgita interpretă a vorbit despre relația cu soțul său, dar și care este secretul din spatele unei căsnicii fericite, așa cum este cazul lor.

Cum l-a cunoscut Mariana Ionescu Căpitănescu pe soțul său?

Îndrăgita interpretă de muzică populară își amintește despre începuturile relației cu soțul său, deși au trecut mai bine de 30 de ani. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, iar de atunci au simțit că sunt suflete pereche și au rămas împreună.

Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit că nu a fost niciodată cerută în căsătorie în adevăratul sens al cuvântului, însă nu regretă acest lucru și este extrem de fericită datorită minunatei relații pe care au construit-o de-a lungul timpului.

„Pe soțul meu l-am cunoscut la o petrecere, eu cântam pe scenă. El s-a îndrăgostit în primul rând de cântecele mele, iar apoi și de mine. El zice că a fost dragoste la prima vedere, dar eu nu am conștientizat asta atunci.

Am aflat la ceva timp că el s-a îndrăgostit și mi-am dat seama că el este un om cu care vreau să-mi petrec viața și să am copii. El m-a luat așa, prin învăluire, nici nu am realizat unde am ajuns. Nici nu m-a cerut de soție. Noi eram deja împreună și eu îi spuneam: <<Dar tu știi că nu m-ai cerut de soție, plănuim doar să ne căsătorim, când să facem nunta, dar nu a venit cererea din partea ta>>.

A fost cam hoț, dar i-a mers planul și a fost dus la bun sfârșit. Lucrurile sunt de așa natură, că merg în direcția pe care o vrei tu, ca bărbat. Dar asta a fost acum 30 de ani, acum sunt alte feluri de a cuceri o femeie. Așa cum am procedat noi, probabil sunt variante învechite.”, a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru fanatik.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu, despre secretul unei căsnicii de succes

Fiind căsătorită de mai bine de 30 de ani, artista poate să vorbească cu ușurință despre secretul unei relații reușite. Mariana Ionescu Căpitănescu spune că oamenii trebuie să renunțe la orgolii pentru ca o căsnicie să funcționeze și să lase întotdeauna unul de la altul pentru a ajunge la un numitor comun. Cel puțin, aceasta este rețetă pe care ea și soțul său o aplică și se pare că le iese de minune. Se acceptă așa cum sunt și se iubesc la fel de mult ca în prima zi.

Mai mult decât atât, artista recunoaște că nu și-au vorbit niciodată urât și au reușit să treacă peste momentele dificile, ca o familie.

„Orgoliile trebuie lăsate deoparte într-o relație. Trebuie să ia conducerea cu rândul în casă. Să fie înțelegere și să lase unul de la altul, numai așa se poate ajunge la un numitor comun. La noi așa a fost, nu ne-am spus niciodată vorbe urâte, peste care să nu putem trece.

Am trecut peste toate și chiar dacă am avut momente în care ne-am supărat, am știut să mergem mai departe. Fiecare om are calități și defecte. Oamenii nu se schimbă, se adaptează, iar dacă îl iubești pe celălalt, îl accepți așa cum e. Eu nu am încercat să îl schimb pe soțul meu, pentru că dacă la început m-am îndrăgostit de el așa cum era, l-am acceptat cu bune și cu rele.”, a mai spus îndrăgita cântăreață pentru sursa menționată anterior.

