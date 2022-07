Marina Voica, reacție virulentă în direct la Măruță: „M-ai făcut odată de râsul lumii. Lăsați-mă să mor liniștită”

In articol:

Marina Voica este una dintre cele mai importante și îndrăgite artiste de la noi din țară. A făcut parte din generația de aur a industriei muzicale autohton, fiind, de asemenea, și una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, cu numeroase apariții pe micul

ecran. În vârstă de 85 de ani, Marina Voica nu și-a pierdut din popularitate, chiar dacă a ei carieră muzicală s-a încheiat de mult timp.

Recent, ea a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, asta după ce în trecut a mai acceptat să meargă, iar provocările primite din partea prezentatorului TV au pus-o în mare dificultate. De data aceasta, artista s-a făcut clar înțeleasă de la bun început și i-a dat o replică acidă acestuia.

Marina Voica, replică acidă pentru Cătălin Măruță. Prezentatorul TV nu a mai avut ce să spună

Un munte de ambiție și perseverență, Marina Voica a demonstrat de-a lungul vieții sale că poate să facă orice. Acum, însă, vedeta vrea să schimbe asta, căci se pare că ultima dată nu i-a mers foarte bine. A primit provocare de la Cătălin Măruță să se urce pe patine și a făcut-o fără să stea pe gânduri, însă lucrurile nu au mers conform planului, iar artista a căzut.

Acum, după ce a venit din nou în emisiunea lui, Marina Voica a ținut să se facă înțeleasă de la bun început.

Citeste si: Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au plecat în vacanță împreună. Ce detalii i-au dat de gol pe cei doi îndrăgostiți- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Marina Voica, în pași de dans, pe scenă. Artista de 84 de ani a dezvăluit cum se simte după operația la inimă: "Toată lumea credea că o să mor"

„Nu vreau să fiu de râsul lumii. M-ai făcut o dată de râsul lumii cu patinele. Eram convinsă că pun patine și ies pe gheață. Am și plecat, că asta am făcut toată viața și am căzut. Ce să fac? Dacă am deja și această reclamă că pot tot. Chiar tot nu pot. Lăsați-mă în pace, să mor liniștită!", a explicat Marina Voica.

Marina Voica, mărturisiri despre pensie, după o viață de muncă: „N u am pensie de la stat”

O viață întreagă a fost pe scenă, printre oameni și i-a încântat cu talentul ei muzical. Acum, la bătrânețe, Marina Voica nu primește pensie din partea statului, căci a fost liber profesionist, însă nu se plânge și se mulțumește cu pensia de urmaș pe care o primește după moartea parterului ei de viață. Totodată, artista primește o indemnizație de merit de la Ministerul Culturii. Artista s-a retras din aglomerata Capitală, iar acum îți duce traiul la Breaza.

Citeste si: Marina Voica nu primește pensie de la stat, așa cum credea toată lumea! Din ce a ajuns să trăiască, la 85 de ani? „Suferim, dar mergem înainte”

„Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit. Datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică.

Nu am probleme cu partea materială. Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră", a declarat artista.