Marinel de la "Casa Iubirii", prima apariție alături de iubita lui! A dezvăluit cine este, de fapt, femeia care i-a furat inima. Nona a fost surprinsă când a văzut-o: "Ești foarte frumoasă"

Marinel, fostul concurent de la „Casa Iubirii” și-a găsit, în sfârșit, liniștea. Tânărul este mai fericit ca oricând și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actuala sa parteneră de viață.

Recent, Marinel și iubita sa au intrat într-un live pe platforma TikTok, alături de Nona, fostă concurentă din sezonul al doilea al emisiunii matrimoniale.

Ce spune Nona despre iubita lui Marinel?

Încă din primele clipe, Nona a rămas profundă impresionată de frumusețea tinerei care i-a răpit inima fostului concurent de la „Casa Iubirii” și i-a felicitat pe cei doi pentru relație.

Fără doar și poate, Nona se bucură foarte mult pentru prietenul său și nu și-a mai încăput în piele de fericire. Mai mult decât atât, a ținut să o complimenteze pe aceasta, spunându-i că este foarte frumoasă și are un zâmbet molipsitor. Totodată, i-a felicitat pe cei doi îndrăgostiți pentru minunata relație pe care au construit-o.

În replică, Marinel i-a răspuns că nu s-a lăsat, până nu a găsit „zâmbetul perfect” și partenera potrivită pentru el. De asemenea, a spus că este emoționat, mai ales după un val de complimente.

Nona: Ești foarte frumoasă și ai zâmbetul ăla care îi trebuia lui, a zis să fie zâmbetul perfect!

Iubita lui Marinel: Mulțumesc, la fel!

Marinel: E, ai văzut? Nu m-am lăsat până nu l-am găsit!



Iubita lui Marinel:Nona:

Nona, interdicție în România

Atunci când a fost întrebată unde este Patrick, iubitul său, Nona a precizat că este în Timișoara, însă ea nu poate intra în țară, întrucât are interdicție.

Mai precis, a depășit timpul pe care îl poate petrece în România, cu 23 de zile. Din această cauză, nu poate intra timp de șase luni, a precizat fosta concurentă de la „Casa Iubirii” în cadrul aceluiași live.

Mai mult decât atât, a făcut și o glumă despre acest subiect, spunând că va putea ajunge în țară până când aceștia se vor căsători. În replică, Marinel a precizat că nu avea de gând să facă acest pas dacă Nona nu ar fi putut participa la nuntă.

Citește și: Patrick, din nou în brațele Nonei! A plecat direct în Republica Moldova după ce a părăsit „Casa Iubirii”. Cei doi și-au anunțat împăcarea

Nona: S-a dus la Timișoara, eu nu pot să mă duc, am interdicție în România, pe jumătate de an, că am stat mai mult cu 23 de zile.

Marinel: A, tu ești cu viza, am uitat. Și când poți să vii tu în România?

Nona: Peste cinci luni. Până la nunta voastră cred că o să pot să intru.

Marinel: Păi aștept, oricum nu fac nunta până când nu îți trece ție viza. Cum să vină Patrick singur la nuntă, îți dai seama? Dacă îl ia alta?