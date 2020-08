Marius Baldovin, cu gândul la o altă vedetă de la noi

Cunoscutul cântăreț de muzic populară, care în urmă cu an a declarat că este gay, a pus ochii pe o altă vedetă de la noi. De data aceasta este vorba de vloggerul Selly.

Marius Baldovin are o nouă țintă

Marius Baldovin a trecut printr-o perioadă destul de complicată, iar la momentul actual a decis să meargă la mare, pentru a-și schimba puțin starea de spirit. Cântărețul din Târgu Jiu s-a cazat la Mamaia, la hotel Yaki al lui Gică Hagi. Se pare că acesta a stat opt zile pe litoralul românesc, timp în care s-a gândit la nouă cucerire.

De data aceasta, Marius a zis că a avut o întâlnire cu vloggerul Selly și că era extrem de entuziasmat când s-au văzut.

”Selly era entuziasmat când m-a văzut. Mi-a zis că mă cunoaște după scandalul cu Zăvo. Am vorbit cu el vreo șapte minute. Era și Dorian Popa, și cu el am vorbit. Dar Selly mi-a intrat în cap de foarte mult timp… E un băiat cu caracter, chipeș, un băiat pe care nu ai cum să îl refuzi vreodată. Mi-aș dori mult să întrețin … Dar nu mai spun… E un băiat dorit…

Marius Baldovin a petrecut 8 zile pe litoralul românesc

Și-a câștigat frumusețea prin adaptarea și sinceritatea pe care le are. L-am simțit și când am purtat discuția cu el că e un băiat care face toți banii, iar când spun asta se știe despre ce vorbesc. Are gesturile romantice, se vede că cine va sta cu el va avea de câștigat și nimeni nu va pierde cu el în relația de zi cu zi, dar și a dragostei”, au fost vorbele mieroase ale lui Marius Baldovin

Urmează un nou album de muzică populară

Marius a mai declarat faptul că urmează un nou album de muzică populară. Lansarea va fi în curând și se pare că va fi un album de zile mari.

"Mă pregătesc de al doilea album pe care îl voi lansa în curând cu Casa de Producție Marius Media Group SRL, pe care chiar eu o coordonez. Mai vreau să precizez că nu o să vă dezamăgesc. Nu luați în calcul ce vorbește lumea de mine, voi țineți aproape de mine”, a dezvăluit Marius Baldovin.