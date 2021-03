Marius Crăciun este nominalizat pentru eliminare în premieră la Survivor România. „Sunt supărat pe mine, nu m-am gândit...”

In articol:

Războinicii au pierdut primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România și sunt nevoiți să facă nominalizări.

Marius Crăciun este nominalizat la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au parte de un consiliu de eliminare tensionat, pentru că trebuie să facă propuneri pentru eliminare din competiția Survivor România. Marius Crăciun primește patru voturi din partea colegilor săi, după ce în ultimele zile a adus cele mai puține puncte pentru echipa sa. Sorin Pușcașu a primit trei voturi, iar Maria Hîngu un vot.

Marius Crăciun susține că traversează o perioadă slabă din punct de vedere sportiv și că toți cei care l-au nominalizat au avut motive întemeiate. Totuși, concurentul nu dorește să părăsească competiția și speră că publicul de acasă îl susține în continuare.

„Ținând cont de faptul că în ultima perioadă eu am adus cele mai puține puncte și am stabilit că vpm vota pe acest criteriu, mă așteptam. Când am plecat de acasă nu m-am gândit că o să fiu pus în situația asta atât de devreme, dar la Survivor e posibil orice. Am o stare liniștită și sunt supărat pe mine, pentru că am ajuns în această situație fix din cauza mea.

Știam că eu voi fi nominalziat și eram împăcat. Colegii mei au știut ce au avut de votat, cred că e un vot cu scopul spre motivare și revenire. Să îmi dau semaa cum e să fiu nominalizat și apoi să îmi revin, să nu mai ajung în această poziție. Cei de acasă, dacă au votat, le mulțumesc că sunt lângă mine. Dacă nu, ce o vrea Dumnezeu să se întâmple”, a spus Marius Crăciun.

Războinicii, dărâmați de înfrângere la Survivor România

Faimoșii s-au impus în fața Războinicilor cu scorul de 10-9, după ce au fost conduși cu 5-0. Sălbaticii au câștigat provizii importante de constau în două kilograme de mălai și două de ceapă și câte un kilogram de morcovi, ardei gras, ardei capia, roșii și praz, dar și 500 de ml de ulei.

În proba de ștafetă s-au confruntat Ana Porgras, alături de Zanni, din tabăra roșie și Sindy cu Starlin de la Războinici. Starlin susține că a trăit cel mai tensionat meci de la debutul competiției. „Mă simt nasol, a fost cel mai wow meci de când suntem la Survivor, nu mă așteptam să avem noi consiliu de nominalizare. Am pierdut la ștafeta, am dat tot ce am putut pe traseu”, a spus Războinicul.

Sindy: Sunt tristă, mă bucur că mă adus două puncte, dar nu a fost finalul nostru. Toată lumea a fost bună pe traseu, dar presiunea ștafetei e foarte mare. Am încercat să dau tot ce am putut. Mai și pierdem, mergem mai departe.

Albert Oprea: Am intrat primul pe traseu, am avut o stare bună, am mâncat ieri, nu aveam cum să pierdem. Nu ne mai gândeam, și dintr-o dată 7-5. Îi felicit pe Faimoși, au fost incredibii. Noi am dat totul pe traseu, mergemla consiliu și sper să câștigăm al doilea meci de imunitate.