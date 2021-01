Marius de la Puterea dragostei și Războinica Alice de la Survivor România, sezonul 1, se plac! S-au dat de gol în direct! „Se simte, nu?” EXCLUSIV

ian 28, 2021 Autor: Amalia Florea

Marius de la Puterea dragostei s-a despărțit în urmă cu câteva luni de Andreea Pirui, femeia pe care a cerut-o de soție imediat după finala Puterea dragostei și cu care fanii sperau că se va căsători și că va forma o familie.

Început de relație între Marius de la Puterea dragostei și Alice de la Survivor România?

Lucrurile nu au mers de loc în acea direcție, însă, iar cei doi s-au despărțit de comun acord, fără scandal.

Dacă până acum, niciunul dintre cei doi foști parteneri nu au dat semne că ar iubi din nou, iată că Marius pare că își îndreaptă atenția către o fată, și ea cunoscută de altfel. Este vorba despre nimeni altcineva decât Războinica Alice de la Survivor România, sezonul 1. Invitați în platoul WOWbiz, la Ștafeta Mixtă cu Alex și Cornelia, cei doi au fost destul de apropiați unul față de celălalt, iar colegii din platou au observat acest lucru, iar la un moment dat au făcut și o glumiță.

În momentul în care o inimioară a apărut între cei

doi, Marius a făcut o declarație care îl cam dă de gol sentimentele pentru Alice. S-a înfiripat o idilă în platoul WOWbiz.ro?! Rămâne de văzut cum va decurge relația dintre cei doi tineri.

Alice de la Survivor România, sezonul 1[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Love is in the air. Everywhere I look around! Se simte, nu?”, a spus Marius de la Puterea dragostei după ce colegii din platoul WOWbiz au observat mici gesturi care i-au dat de gol pe cei doi tineri, între care pare că se înfiripă ceva mai mult decât o relație de prietenie.

„Nu noi am vrut să stăm apropiați. Noi ne-am împotrivit”, a spus, la rândul ei, Alice de la Survivor România 2020.

„I-am zis: Du-te. Lasă-mă!”, a fost replica lui Marius.

Până și fanii emisiunii au observat apropierea dintre Marius și Alice și au comentat imediat pe subiect, curiozitatea lor fiind dacă Marius a trecut deja peste despărțirea de Andreea Pirui, pe care declara cândva că o iubește și pe care a vrut să o facă soția lui.