Marius Elisei, alături de Oana Roman în momentele grele! Ce a făcut bărbatul, după ce vedeta a anunțat că a fost testată pozitiv cu COVID

Oana Roman este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că din nefericire, la doar o zi după ce Oana Roman și-a sărbătorit ziua de naștere, aceasta a fost testată pozitiv cu Covid-19, fiind nevoită să petreacă de una singură Sărbătorile Pascale, pentru a-i proteja pe cei

dragi.

Totuși, recent, vedeta le-a făcut o dezvăluire fanilor ei, mai precis că apropiații ei au făcut tot posibilul să o ajute cu tot ce are nevoie, oferindu-se să-i ducă mâncare și medicamente, însă chiar fizic, alături de ea a fost Marius Elisei, care i-a făcut o vizită și i-a dus tot ce are nevoie.

Ba mai mult, deși s-au despărțit de câteva luni, bărbatul a decis să rămână alături de Oana și a dormit pe canapea, pentru ca vedeta să nu fie singură.

„Asta e imaginea zilei mele de naștere 2023. Un senin plin de culoare! Pentru că am vrut să văd doar frumosul și binele. Chiar dacă durerea a fost undeva acolo, pentru că singura familie de sânge îmi rămâne Isa și mama, care nu a fost lângă mine, pentru că asta e situația. Dar prietenii au făcut tot posibilul ca să fiu fericită și am fost. De ieri când le-am spus că sunt bolnavă și izolată, toți s-au oferit să-mi aduc mâncare și medicamente și tot ce am nevoie. Dar fizic a fost lângă mine și Marius, care mi-a adus medicamente, test și a dormit jos pe canapea ca să nu fiu singură.”, a scris Oana Roman, pe pagina personală de Instagram.

Stările cu care s-a confruntat Oana Roman, înainte de face testul pentru Covid

Nu cu mult timp înainte de a se testa pentru Covid-19, Oana Roman le-a spus fanilor din mediul online că se confruntă cu o răceală, însă fără a bănui că ar putea fi vorba chiar despre noul coronavirus.

Pentru că stările de rău s-au accentuat, aceasta a decis să se testeze, rezultatul fiind unul pozitiv.

„Azi nu am putere să vorbesc sau să povestesc, pentru că sunt mega răcită, mi s-a declanșat și sinuzita. Ieri a fost superb, o zi aproape perfectă. Azi zac în pat, iau medicamente și încerc să îmi revin.”, a mărturisit vedeta pe InstaStory, cu puțin timp înainte de a face testul pentru Covid.