Marius Elisei, primele declarații despre noua lui iubită! Între cei doi există o diferență de vârstă considerabilă: „Nu a mai fost căsătorită”

Marius Elisei și-a refăcut viața rapid după despărțirea de Oana Roman. El a dat marea veste postând în mediul online o imagine în care apar mâna sa, a fiicei sale, Isabela, și a noii sale iubite, a cărei identitate își dorește să o păstreze sub anonimat.

Bărbatul are numai cuvinte de laudă față de noua lui parteneră, între ei fiind o diferență de vârstă care se pare că nu contează pentru el.

Marius Elisei și Oana Roman au cunoscut suișuri și coborâșuri în relația lor, și-au dat numeroase șanse, în speranța că relația lor poate fi salvată, însă s-a dovedit că toate încercările lor au fost sortite eșecului. Acum, Marius Elisei iubește din nou, declarându-se un bărbat foarte fericit și împlinit.

Marius Elisei, toate detaliile despre noua sa relație

Prezent în cadrul unei emisiuni TV, Marius Elisei a dezvăluit că a început noua relație în urmă cu 3 săptămâni, de pe data de 6 septembrie, însă că s-au văzut pentru prima dată în urmă cu ani buni, în anul 2003, prim prisma locului de muncă, fără

fi interacționat vreodată până recent, când s-au revăzut la o petrecere, moment în care au inițiat o discuție.

De asemenea, Marius Elisei a mărturisit că Oana Roman a aflat de noua sa relație de la Isabela, după ce, de ziua sa de naștere, i-a făcut cunoștință cu noua lui iubită.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc pana acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.”, a spus Marius Elisei.

Chiar dacă sunt de doar 3 săptămâni într-o relație, lucrurile au avansat foarte repede între cei doi.

„În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calma și iubește copiii. Ea lucrează în domeniul medical.”, a declarat Marius Elisei.

Marius Elisei și noua iubită, diferență de vârsta de 10 ani

Noua iubită a lui Marius Elisei lucrează în domeniul medical și iubește foarte mult copiii, lucru care îl bucură nespus.

Între noua iubită și Marius Elisei există o diferență de vârstă de 10 ani, ea având în jur 40 de ani, iar el 37 de ani, însă fără să mai fie căsătorită vreodată și nici nu a devenit mamă până la această vârstă.

„Atât eu cât și am avut o viață tumultoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi.”, a mai mărturisit Marius Elisei.

