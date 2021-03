Marius Manole, atac dur la Ion Caramitru! Actorul a făcut declarații explozive despre directorul Teatrului Național București VIDEO

In articol:

Marius Manole, invitatul lui Denise Rifai la emisiunea sa de la Kanal D,este unul dintre cei mai cunoscuți actori ”ai tinerei generații” așa cum se spune. Însă, Marius Manole este și un activist pentru drepturile actorilor și este recunsocut pentru scandalurile sale cu cei din conducerea Teatrului Național București.

Marius Manole, atac dur la adresa directorului Teatrului National[Sursa foto: Kanal D]

Marius Manole activează de aproape 20 de ani în cadrul Teatrului Național București, acolo unde a strălucit în zeci de roluri de excepție. Însă, deși este angajat cu ”carte de muncă” în TNB, Marius Manole are un adevărat război cu conducerea instituției și în mod special cu directorul acesteia, Ion Caramitru.

Actorul Marius Manole, despre Ion Caramitru: ”Nimeni nu are dreptul să facă așa ceva altui om”

Scandalul lui Marius Manole cu conducerea Teatrului Național București este mai vechi. În 2019, într-o scrisoare deschisă, Marius Manole și Mihai Călin l-au acuzat pe directorul Ion Caramitru de lipsă de profesionalism și de faptul că profită financiar de funcția pe care o deține. Acțiunea a fost sprijinită de mai mulți actori, însă atunci când aceasta s-a mutat în Instanță, sprijinul colegilor a dispărut. ”De ce nu au actorii coloană vertebrală?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Marius Manole.

”Nu știu. E o întrebare la care mă chinui să găsesc răspuns. Pentru că ne e frică, pentru că actorul are un statut foarte ciudat, e o meserie extrem de subiectivă. Orcine poate să vorbească despre tine, să spună ”Ăsta nu e un actor bun”. Iar meseria asta depinde de niște șefi, de niște oameni care să te ia să te pună într-un rol.

E foarte complicat! Și ca să nu ți se taie aripile, ca să poți să faci lucruri, trebuie tot timpul să fii docil, să ai grijă cum vorbești, cu cine vorbești. Să nu spui o vorbă care să jignească pe mai marele... Vă imaginați că la noi la Teatrul Național, când era domnul Săraru director, o doamnă de serviciu, care lucrează și astăzi în teatru, înainte să intre în lift, dădea cu deodorant, și pe culoar și spunea ”Dați-vă, dați-vă că vine domnul...” Vă dați seama că noi eram în România, după Revoluție? Și acum directorul meu îmi face așa cu degetul. De ce să-mi facă așa cu degetul? Nu e tata, nu stau pe banii lui acolo, nu m-a făcut el, nu m-a educat el. De ce să-mi facă așa cu degetul? Dar pot să-i fac și eu lui așa...De ce să nu pot să-i fac așa? Nu zic, e un actor foarte mare pe care îl respect, dar nimeni nu are dreptul să-i facă așa altui om! Nimeni! Doar părinții mei! Și atunci toți actorii sunt foarte docili și cuminți și sunt ținuți așa. Nu vă imaginați că nu. Gândiți-vă că s-a luptat ca acum să avem contracte determinate (n.red pe perioadă determinată) și ți se spune ”Oricând poți să zbori din teatru”. Și atunci tu, ca actor tânăr, ce să faci? Ce înțelegi din asta, că trebuie să te supui. Eu am noroc că sunt pe contract nedeterminat. Nu bag mâna în foc că nu aș fi fost și eu fără coloană vertebrală. M-am și gândit la asta”, a afirmat Marius Manole în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Actorul Marius Manole: Ion Caramitru a confiscat Teatrul Național!”

Tirul întrebărilor lui Denise Rifai a continuat cu o întrebare directă la războiul pe care Marius Manole îl poartă cu Ion Caramitru. ”A confiscat Ion Caramitru Teatrul Național?”

”Da. Din păcate, l-a confiscat. Știți care e problema cu tipul ăsta de oameni? Ei de fapt sunt construiți de cei din jur. Este o vorbă în teatru, regele nu trebuie să joace că e rege, ceilalți trebuie să joace rolul de rege. Oamenilor le e atât de frică, încât el e susținut de chestia asta. Da, a confiscat teatrul, dacă totul se întâmplă după bunul lui plac într-o instituție mare. Principalii pioni de imagine din teatru, și acum o să se supere lumea, sunt niște oameni care n-au legătură cu meseria asta, cu PR-ul. Un om, care e fotograful teatrului, și care face afișe, și care umblă peste tot, el face imaginea teatrului, care e de un prost gust îngrozitor. Tot ce este sub domnul Caramitru este jalnic. Jalnic! Așa arată Teatrul Național, așa se și comportă. Știți că în Consiliul Artistic la Teatrul Național nu există nici un actor, în afară de doi, care sunt întâmplător, directorii teatrului? Când am spus să ne dea și nouă dreptul, unui actor să fie în Consiliul artistic, mi s-a spus ”Ce nevoie aveți, că e domnul Mircea Rusu”. Da, dar el e director! Eu am nevoie de o parte care să vadă din afară lucrurile, nu să fie implicat, ca dl director când spune că vrea un proiect, eu să spun dacă e bine, că poate nu e bine, că se cheltuiesc prea mulți bani sau poate nu e regizorul bun ”Dar ce vrei tu Manole să...”, țipa la mine peste un rând...Nu vreau nimic, vreau să fie dreptate și să se facă lucrurile transparent și pe bune, cum nu se face aproape nimic în teatrul românesc... Când am fost în Instanță, m-a acuzat că noi jucăm în multe teatre și de aceea facem scandal. Le-am cerut programul înainte pe două luni, nu l-au dat. Am întrebat de ce montează atât de mult la Teatrul Național, că până să fie director la TNB eu nu știu să fi avut o carieră de regizor fulminantă. Ei, cum naiba a înflorit exact de când e director, ca și altă carieră care înflorește acum, tot de când e director? Acum, toată breasla o să spună ”Nu ai voie să vorbești așa! Nu ai dreptul! Lucrurile se spală în familie”. Mai terminați, pentru că ne-am spălat lucrurile în familie de 30 de ani, dragi colegi, de-aia avem teatrul pe care îl avem în România: inutil, prost. N-aveți de cât să săriți și să-mi tăiați și gâtul, și capul...”, a spus înverșunat Marius Manole.