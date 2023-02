Carmen Tănase nu a dormit nopți la rând. Actrița a dezvăluit ce i se întâmplă în ultima perioadă: „Vârsta își spune cuvântul”

In articol:

Carmen Tănase face parte din seria celor mai longevivi și apreciați actori din România. Vedeta a interpretat zeci de personaje care au rămas în memoria oamenilor. Aceasta a devenit rapid îndrăgită de fani datorită sincerității, talentului și emoțiilor pe care reușește să le transmită prin rolurile sale.

De-a lungul carierei sale, artista a pierdut foarte multe nopți de odihnă.

Carmen Tănase nu a dormit nopți la rând

Meseria de actor nu este una foarte ușoară, pentru a putea duce un rol până la capăt aceștia au nevoie de foarte multă odihnă, altfel nu se pot concentra. Carmen Tănase a mărturisit că de-a lungul timpului a pierdut foarte multe nopți de odihnă, dar cel mai recent episod de acest gen a fost de curând, când nu a dormit cinci zile. După această perioadă, vedeta s-a odihnit până a doua zi la prânz și a avut foarte multă energie. Actrița a precizat că este obosită numai atunci când stă degeaba.

„Am experiență, am meciuri în picioare multe. Din ce în ce mai greu, că vârsta își spune cuvântul, dar, uite, că încă mai țin. De curând, nu am dormit vreo 5 nopți, așa, la modul o oră – o oră jumate și aia chinuită. Și după aceste 5 nopți am căzut și am dormit o noapte blană așa, până pe la prânz și după aceea, a doua zi, parcă aveam terebentină, așa eram, deci nu stăteam locului nicio secundă. Îmi iau energia, nu știu de unde. Mie îmi place să muncesc, adică îmi place ce muncesc, îmi place să muncesc cât mai mult. Când muncesc nu sunt obosită, când stau degeaba sunt obosită”, a declarat vedeta, potrivit Playtech.

Lucrul de care Carmen Tănase este dependentă

Carmen Tănase a dezvăluit că este dependentă de o băutură pe care foarte multă lume o consumă pentru a avea energie încă de dimineață, cafeaua. Vedeta a făcut o glumă spunând că probabil atunci când era bebeluș în biberonul ei nu se afla lapte, ci cafea. Băutura nu își mai face de mult efectul asupra ei, dar continua să o bea pentru gustul său.

„Beau cafea de când mă știu. Deci practic cred că și în biberon eu am avut cafea, așa mă știe toată lumea cu cafeaua lipită de mână. Ea, ca atare, nu mai are niciun efect. Deci eu înainte de a mă culca, îmi fac o cafea. Îmi place cafeaua, sunt dependentă de ea, dar nu are niciun efect, beau cafea și dorm, nu am nicio problemă”, a mai spus aceasta.