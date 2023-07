„Marți am control” Simina Loica a luat decizia în privința copilul lui Alex Bobicioiu! Fosta lui Zănoagă va merge chiar mâine la spital

In articol:

Simina Loica și Alex Bobicioiu urmează să devină părinți, ambii pentru a doua oară, însă se pare că vestea le-a adus mari probleme în relație, iar tânărul a dat bir cu fugiții imediat cum a aflat că va deveni tată din nou.

Cu toate că la începutul relației lor a mărturisit de nenumărate ori că își dorește ca iubita lui să îl facă tată, lucrurile s-au schimbat radical în momentul în care a fost pus în fața faptului împlinit, îndemnându-și iubita să renunțe la copil și să facă avort. Au ajuns la despărțire irevocabilă și se pare că între ei doi nu ar mai fi cale de întoarcere, chiar dacă vor avea împreună un copil.

Cu toate acestea, Simina Loica așteaptă să devină mămică pentru a doua oară, chiar dacă nu are susținerea fostului său iubit. Se află într-o situație sensibilă acum, însă nu se ferește să vorbească deschis despre acest subiect și să se confeseze admiratorilor ei. În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri lansată în mediul online, tânăra mămică a dat curs mai multor curiozități, vorbind chiar și despre cum decurge sarcina în aceste momente.

Citește și: "Nu sunt singura femeie care are problema asta" Simina Loica a vorbit despre sarcină, la câteva zile de când a dezvăluit că așteaptă un copil cu Bobicioiu. Prin ce trece în aceste momente, după despărțirea de fostul iubit

Simina Loica, cele mai noi informații despre sarcină

Înainte de toate, Simina Loica a confirmat că păstrează copilul, chiar dacă micuțul va trăi fără tată.

În perioada următoare, mai exact mâine, va merge la un spital pentru control pentru a afla toate detaliile despre stadiul în care se află sarcina.

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: MEGA-GALERIE FOTO| Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud- stirileprotv.ro

„O să merg la control pentru a vă oferi detalii despre bebe. Da, păstrez sarcina, marți am control și o să vă spun câte săptămâni am, ce am.”, a declarat Simina Loica, pe contul ei personal de Instagram.

Citește și: "Am trecut prin toate situațiile din versuri" Nick de la N&D spune povestea din spatele hitului "Vino la mine". Piesa are succes și după 24 de ani de la lansare| EXCLUSIV

Alex Bobicioiu nu-și mai dorește împăcare cu Simina Loica

Alex Bobicioiu este hotărât să meargă pe un alt drum în viață față de fosta lui iubită, însărcinată acum cu copilul său. Din punctul său de vedere, relația lor ajunsese să fie una toxică și să se certe în fiecare zi din cauza faptului că petreceau prea mult timp împreună.

Citeste si: „Fetițele au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul fetelor mele” Fiicele Danei Roba i-au povestit mamei lor traumele prin care au trecut- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023. Listele, disponibile pe Edu.ro. Scrie codul și vezi nota obținută la Bacalaureat- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

„Nu știe nimeni nimic despre noi, ce s-a întâmplat. Nu-mi place, vreau să rămână între mine și ea. Trebuie să avem demnitate.Și cu bune și cu rele, a fost relația noastră, ne-am iubit cândva. Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul ei de vedere, este final, nu mai sunt șanse de împăcare. Eu unul nu-mi mai doresc împăcarea, cred că nici ea nu-și mai dorește și cred că este mai bine așa. Noi doi ajunsesem să ne certăm zi de zi.

Și cred că și de asta, că stăteam prea mult timp împreună, eram plecat când mergeam la sală sau la antrenamente.Cred că dacă aveam un serviciu și ne vedeam doar noaptea era mai bine. Stând non stop împreună ajungi să vezi anumite defecte la persoana iubită, ți se pare orice aiurea. Eu mi-aș fi dorit să lucrăm amândoi, să nu stăm chiar așa, bot în bot, cum s-ar zice.(…) Nu e ok, ajunsesem să avem o relație toxică, eu zic că amândoi am greșit 50-50.(…) Nu știu dacă am fost eu cel care a pus stop sau a pus ea.”, a spus Aelx Bobicioiu.