Medicul Virgil Musta, avertisment dur despre pandemie: ”Dacă nu ne grăbim, va fi prea târziu”

Mai exact, de curând, Bill Gates, unul dintre cei mai mari donatori când vine vorba de descoperirea unui tratament și a vaccinurilor împotriva coronavirusului, a declarat, pentru presa spaniolă, că este încrezător că pandemia se va termina în această vară. Iar, în principiu, medicul Virgil Musta este convins că, de fapt, suntem departe de acest moment.

”În primul rând, pandemia, cel puțin la nivel mondial, se va termina când vom avea un procent de 70% vaccinați. În România stăm relativ bine, suntem pe locul al treilea în Uniunea Europeană când vine vorba de vaccinare, iar trendul este, unul evident chiar, de creștere al celor care vor să se vaccineze, iar asta mă bucură. Eu cred că dacă firmele care produc vaccinurile ne-ar oferi atâtea câte am avea nevoie, am fi pe primul loc...

Medicul Virgil Musta nu crede ca pandemia de coronavirus se va termina in aceasta vara

Acum, estimativ, suntem la 50% din populație care ar vrea să se vaccineze, poate ceva mai mult, dar trebuie să ajungem la 70%... Și să ne vaccinăm, nu doar să dorim. Atunci, abia, cred eu, am putea să fim liniștiți. Și, sincer, dacă nu ne grăbim, va fi prea târziu pentru a spune că am scăpat de pandemie”, ne-a spus, în exclusivitate, medicul Virgil Musta.

În altă ordine de idei, crede medicul Virgil Musta, nu trebuie să fim exagerat de optimiști. ”Nu cred că vom reuși ca, în această vară, să spunem că am scăpat de pandemia de coronavirus. Nu vor fi destul de mulți oameni imunizați, vaccinați. Dar, cred eu, dacă lucrurile vor merge în ritmul care este acum în privința vaccinării, vom scăpa de poblemele cauzate de acest virus relativ repede și, cred, nu se va mai vorbi de vreo pandemie, ci de cazuri....

Medicul Virgil Musta este ingrijorat de aparitia unor mutatii ale coronavirusului

Adică, probabil, dacă vaccinarea va da roadele pe care le sperăm cu toții, acest virus va mai afecta, periodic, oamenii, dar nu se va mai extinde la nivel mondial, nu va mai fi nu pericol pandemic, va fi ca o epidemie periodică, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu gripa comună. În altă ordine de idei, vaccinarea trebuie să o facem cât mai repede, cât mai concentrat și cât mai eficient pentru că virusul evoluează, deja au apărut și alte tulpini, unele mai contagioase, altele mai periculoase... Dacă reușim să vaccinăm o mare masă de oameni, acest virus nu va mai evolua atât de rapid, nu se va mai răspândi suficient pentru a produce mutații, iar atunci, și în cazul în care va dezvolta noi tuplini, va fi tratat specific”, ne-a mai spus medicul Virgil Musta.

Virgil Musta, despre vaccin: ”Este o armă”

”Oricare dintre variantele aprobate deja sunt vaccinuri sigure, toate testele efectuate anterior lansării (pe zeci de mii de oameni), dar și observațiile de până acum de la cei peste 30 de milioane de oameni din 46 de țări care au primit deja prima doză de vaccin, ne arată că vaccinul, indiferent de compania producătoare, nu are efecte secundare pe termen scurt mai accentuate decât alte vaccinuri de până acum, ba chiar mai puține.

Practic, probabilitatea de a avea un accident de mașină este mult mai mare decât efectele adverse serioase. Pe termen lung, toate estimările experților, bazate pe modul concret de interacționare cu organismul nostru, ne arată că nu vor exista efecte dăunătoare sănătății cauzate de acest vaccin. Evident că nu s-a putut încă observa concret acest lucru, pentru că nu avem o monitorizare pe o durată de ani de zile, dar părerea mea este că, spre exemplu, poluarea și lipsa de igienă au efecte mult mai nefaste pe termen scurt și lung decât vaccinul”, spune medicul Virgil Musta.