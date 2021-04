Mellina le răspunde cârcotașilor! Ce spune despre diferențele dintre pozele de pe Instagram și aparițiile de la Survivor România: „Toate femeile fac acest lucru”

In articol:

Mellina a fost una dintre cele mai veritabile concurente din echipa Războinicilor de la Survivor România. A rezistat eroic în jungla Dominicană și a reușit să facă cu brio față traseelor extrem de grele și solicitante din punct de vedere fizic și să aducă puncte veritabile echipei albastre.

„A fost o experiență dură, nebună, frumoasă, minunată, în care am trăit lucruri pe care nu le voi mai experimenta vreodată. Am învățat foarte multe lecții de viață și să-mi prețuiesc familia și prietenii, dar, mai ales, viața pe care o am acasă. Aș spune tuturor că suntem binecuvântați pentru că avem tot ceea ce ne trebuie acasă și uneori ne este rău de prea mult bine și avem probleme care de fapt nu există. M-am bucurat de toate traseele de la „Survivor România” și sunt cea mai norocoasă ființă de pe pământ, pentru că am avut ocazia să le parcurg, să le duc la bun sfârșit și să aduc puncte importante echipei mele”, a dezvăluit Mellina, pentru click.ro.

Mellina a treversat o perioadă grea la Survivor România și simțea că urmează să fie eliminată de colegii ei de echipă, iar simțurile ei s-au adeverit.

Acum, s-a reîntors în România și se poate apuca de ceea ce știe ea mai bine, de muzică. Pe numele ei adevărat, Mădălina Dumitru nu este sportivă de performanță, chiar dacă a reușit să fie la înâlțime în competiție, ci este cântăreață. A avut melodii extrem de cunoscute și a ajuns rapid la inimile fanilor. Pe rețelele de socializare este urmărită de circa 88 de mii de urmăritori. Gurile rele au grăit imediat din primele apariții ale sale la televizor că aceasta nu seamănă mai deloc cu Mellina de pe Instagram.Aceasta le răspunde!

Mellina, despre diferențele dintre ea machiată și nemachiată: „ Eu nu am venit la „Survivor România” ca să fiu frumoasă”

Imediat cum fanii au văzut-o la Survivor România, au căutat-o și pe rețelele de socializare, pentru a o cunoaște mai bine. Cârcotașii chiar au avut de comentat la adresa ei că își editează pozele prea mult, iar în relitate este foarte diferită.

În jungla din Republica Dominicană concurentele nu se pteau machia sau coafa, așa că telespectatorii le-au cunoscut exact așa cum le-a lăsat mama natură. Iată ce le transmite Mellina celor care au vorbit-o de rău. Fosta Războinică spune că nu a venit la emisiune pentru a se face cunoscută, ci a încercat să câștige marele premiu.

„Eu nu am venit la „Survivor România” ca să fiu frumoasă, am venit ca să fiu puternică. Când ne punem o poză pe Instagram, toți suntem frumoși. Pun poze când mă duc să îmi fac un make-up, când mă duc la coafor sau când mă pregătesc să merg la un eveniment. Pozele mele de pe Instagram sunt alese, port make-up, sunt făcute în lumina potrivită. Toate femeile fac acest lucru. Eu, în viața de zi cu zi, nu mă machiez și acest lucru mi-a placut foarte mult la „Survivor România”, nu a fost nevoie să ne aranjăm pentru a apărea în fața camerelor”, a explicat Mellina pentru Click.ro.

Mai mult, fosta Războinică a povestit că nu simte nevoia să-și facă vreo intervenție estetică, ci doar tratamente pentru ten și corp.

„Nu, pentru că nu am nevoie, nu știu ce aș putea să îmi fac. Acum, că m-am și îngrășat, nu mai am nici riduri. O să mă duc să îmi fac tratamente la față, la corp, cum făceam și înainte, o să am în continuare grijă de pielea mea. Pielea și părul meu arată foarte bine după trei luni la Survivor România. A fost o detoxifiere bună”, a mai adăugat aceasta.

Mellina, despre despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Din fericire, artista a fost ocolită de accidentări grave, însă, se pare că a întâmpinat niște probleme pe perioada cât a stat la Survivor România. Se pare că și ea, la fel ca și Elena Marin, a avut niște dereglări și din cauza aceasta s-a umflat destul de mult.

„Din fericire nu am avut probleme de sănătate. Singurele probleme pe care le-am avut au fost dereglările hormonale. M-am umflat foarte mult într-un timp foarte scurt”, a mai spus fosta războinică pentru aceeași sursă citată.

