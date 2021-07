Mesajul citit de Zanni în Republica Dominicană a fost publicat? Reacția Anei Porgras: „Nu știu cine ar putea...”

Ana Porgras, despre mesajele care au ajuns în mediul online [Sursa foto: Instagram] 12:33, iul 15, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni și Ana Porgras au fost doi dintre cei mai iubiți concurenți de la Surivor România 2021.Între cei doi s-a format o conexiune specială și o prietenie pe care mulți o vedeau să continue și în afara competiției. despre cei doi s-a scris de foarte multe ori că ar forma un cuplu, însă toate zvonurile au fost negate de amândoi.

Ceea ce s-a întâmplat după Marea Finală Survivor România a dat peste cap orice fel de prietenie dintre cei doi.

Zanni a mărturisit că a citit în telefonul Anei Porgras un mesaj care l-a durut foarte tare, însă nu a vrut să dezvăluie ce scrie în mesaj. De la acest anunț, în mediul online a a părut o conversație care se presupune că ar fi chiar mesajele pe care Zanni le-a citit. Capturile au ajuns și la Ana Porgras și a decis să rupă tăcerea. Ea a mărturisit că acele fotografii sunt false.

„Bună dimineața! Ce faceți? Mi-ați trimis mulți dintre voi conversația aia, print screen-ul unei conversații. N-are nicio treabă, e un fake total. Nu știu cine ar putea face chestii de genul. Încetați, vă rog”, este mesajul transmis de Ana Porgras, la InstaStosry.

Citeste si: Alimentele „cancer pe pâine” ucid încet și sigur- bzi.ro

Mesajele false care au ajuns în mediul online [Sursa foto: Captura Video]

Zanni de la Survivor România, dezamăgit de Ana Porgras

Zanni a făcut anunțul la care puțini se așteptau în cadrul emisiunii Teo Show. El a avut numai cuvinte frumoase la adresa brunetei și prieteniei lor, însă ceva s-a schimbat în Marea Finală.

Citeste si: Ana Porgras face dezvăluiri neașteptate despre Survivor România. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Republica Domincană: "Mi-a fost greu"

„La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă la petrecere, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat. Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul. Și la fel, a ezitat. I-am zis "Ba, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?"

Am intrat pe instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă...m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit. I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit...”, a povestit Zanni. Citește mai multe AICI.