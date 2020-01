Ștefan Bănică a aflat de tragica veste că cea care l-a iubit cel mai mult nu mai este. Artistu a scris un mesaj dureros pe Facebook prin care și-a exprimat regretul și durerea pe care o resimte în urma morții Cristinei Țopescu.

Mesajul dureros postat de Ștefan Bănică Jr. după ce a aflat că marea lui iubire, Cristina Țopescu, a murit

„Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase si intense perioade din viata mea. Drum lin printre ingeri! Vei avea intotdeauna un loc special in sufletul meu.”, este mesajul scris de Ștefan Bănică Jr.

Medicii care au ajuns la locuința Cristinei Țopescu pentru a constata decesul spun că nici nu au recunoscut-o pe fosta realizatoare tv.

Medicii au ajuns la fața locului pentru a constata decesul, însă cu greu și-au dat seama despre cine este vorba. Trupul său neîsuflețit era de nerecunoscut, decesul survenind, probabil, de mai multă vreme, scrie observator.tv.

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casă, duminică seara, după ce o vecină a sunat la 112. A fost agitație apoi la casa fostei jurnaliste. În această dimineață însă e din nou liniște.

Detalii halucinante privind moartea Cristinei Țopescu au ieșit la iveală. Fiica lui Cristian Țopescu se pare că a murit în urmă cu circa trei săptămâni, dar nimeni nu a știut acest lucru, nimeni nu s-a îngrijorat de absența ei, nici prietenii, nici rudele și nici noii colegi de serviciu, de la Ministerul Sănătății.