Update 14:59 În cazul morţii Cristinei Ţopescu a fost cerut şi o expertiză toxicologică după ce în stomacul ei au fost găsite mai multe medicamente. Din această cauza, anchetatorii merg pe două piste: supradoză accidentală sau sinucidere, informează România TV.

Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilită din cauză că trupul jurnalistei era într-o stare foarte avansată de putrefacție, informează surse din anchetă, potrivit Antena 3. Potrivit INML, ipoteza conform căreia jurnalista a murit înainte de Anul Nou se adeverește.

Institutul de Medicină Legală a tocmai raportul preliminar, însă nu a fost stabilită cauza decesului în cazul jurnalistei Cristina Țopescu, potrivit surselor Antena 3.

Citeste si: Celebrul naist Nicolae Voiculet, revoltat de moartea Cristinei Țopescu: Rusine “colegilor” & “prietenilor” ei!

„Urmează ca la histopatologie și toxipatologie rezultatele să vină mult mai târziu. Rezultatele vor fi precizate în trei săptămâni, o lună. Autopsia a fost făcută însă nu s-a putut stabili cauza morții, din cauza stării avansate de putrefacție”, a precizat jurnalista Adina Anghelescu.

Cristina Topescu a incetat din viata in mod fulgerator, in locuinta ei din Afumati. Duminica seara, politistii au gasit-o dupa ce au fost informati de oamenii din localitate ca vedeta zacea fara suflare.

Totul s-a intamplat duminica, in jurul orei 22.00. Atunci s-a primit un apel la politie ca fosta prezentatoare TV este moarta. In mod surprinzator, se banuieste ca de fapt Cristina Țopescu ar fi decedata chiar de... trei saptamani.

Ce au observat vecinii care au gasit-o pe Cristina Topescu

Surse de la fata locului sustin ca o vecina a intrat in curtea Cristinei Țopescu, pentru ca nu mai vazuse nici o miscare prin casa, s-ar fi uitat pe geam si a zarit pe cineva in pat si a banuit ca ar fi ea. Initial, femeia a dezvaluit ca vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, in pozitie laterala. Apoi, cand a obsevat ca nu e ceva in regula, a mai chemat si alti vecini si a fortat usa.