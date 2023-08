Mesajul pe care Anca Serea l-a transmis direct din vacanță! Ce a avut de spus soția lui Adi Sînă, după ce a vorbit despre cel de-al șaptelea copil: „Realizăm mult prea tarziu”

In articol:

Anca Serea este este un model demn de urmat pentru multe femei, aceasta fiind extrem de apreciată pentru puterea de care a dat dovadă în viața ei. Vedeta a trecut prin șase nașteri și nu s-a dat bătută, ba chiar a vorbit, de curând, despre posibilitatea de a avea un al șaptelea copil.

Ea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar fanii lor îi felicită mereu pentru modul în care i-au crescut și educat pe cei patru copii pe care îi au împreună, dar și pe ceilalți doi, pe care Anca îi are dintr-o căsnicie anterioară.

De curând, Anca Serea și Adrian Sînă au hotărât să ia o pauză de la stresul zilnic cauzat de proiectele profesionale, dar și de viața de părinți a șase copii, așa că au plecat în vacanță, doar ei doi, în Italia. Deși se află în concediu cu soțul ei, Anca nu a ezitat să ofere câteva sfaturi prețioase tinerilor care o urmăresc în mediul online. Vedeta și-a îndemnat fanii să nu își irosească timpul gândindu-se la probleme și să se bucure cât mai mult de viață, în compania persoanelor dragi.

„Timpul tau este limitat, asa ca nu-l pierde traind viata altcuiva!” a spus Steve Jobs. Cred ca timpul este cel mai pretios atu pe care il avem cu totii, dar pe care, din pacate, nu il valorificam asa cum ar trebui. Realizam mult prea tarziu de cele mai multe ori ca l-am irosit cu ganduri si probleme care nu meritau, cu oameni care nu l-au pretuit, incercand sa fim ceea ce nu suntem…Caci cel mai valoros dar pe care il poti oferi cuiva este timpul tau. Faceti ordine, asadar, in ganduri si mai ales in prioritati. Folositi-va de secundele, minutele, orele pe care le aveti cu oameni dragi, care merita, implicati-va in activitati care va bucura si va cresc sufletul. Creati amintiri frumoase, care sa va insoteasca pretutindeni. Folositi-va de timp ca sa munciti si ca sa va odihniti, cu cumpatare, fara exagerari si fara graba. Timpul nu se pierde, insa poate fi cheltuit cu chibzuinta!”,

a scris Anca Serea pe pagina ei de Instagram.

Anca Serea se gândește să devină mamă din nou

Vedeta și soțul ei au plecat într-o vacanță romantică, departe de copii și de activitățile lor zilnice. Anca Serea a postat mai multe fotografii din vacanță pe rețelele de socializare, iar fanii nu au ezitat să o întrebe, după timpul pe care ea și Adi Sînă l-au petrecut singuri, în Italia, dacă își mai doresc un copil. Soția artistului a luat pe toată lumea prin surprindere, spunându-le urmăritorilor ei de pe Instagram că deja lucrează la conceperea celui de-al șaptelea moștenitor.

„Am început..de ce credeți că am plecat singuri în vacanță?”, a spus Anca, pe pagina ei de socializare.