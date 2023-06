Momente pline de emoție pentru Anca Serea și Adrian Sînă! Vedeta a povestit totul: "Se încheie un capitol din viața lui" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Serea și Adrian Sînă sunt cu siguranță doi părinți extrem de fericiți! Au una dintre cele mai mari familii din showbiz, iar copiii le dau toate motivele să fie mândri de ei.

Artistul și vedeta au mai marcat un moment emoționant în lista de realizări a celor mici marți, când fiul lor, Noah, a terminat clasa a IV-a.

Imediat ce au revenit din minivacanța de Rusalii, vedeta și artistul s-au ocupat în forță de toate treburile de familie. Anca Serea ne-a povestit în exclusivitate că au început sezonul serbărilor, așa că următoarele săptămâni vor fi mai aglomerate.

Anca Serea și Adrian Sînă, momente emoționante în familie

Anca Serea și Adrian Sînă l-au însoți miercuri pe Noah la serbarea de final de clasa a IV-a. Fiul vedetelor a încheiat o etapă importantă din perioada școlară, iar de la toamnă va merge în clasa a V-a. Frumoasa brunetă ne-a mărturisit că cei mici nu au emoții înainte de serbări, însă este o perioadă mai aglomerată, pentru că trebuie să pregătească toate uniformele sau costumațiile pentru festivități.

"Noah este cel care are prima serbare. El încheie un capitol din viața lui, cele patru clase. Va începe de la toamnă clasa a V-a.Facem repetiții, pregătim uniformele sau costumele pentru serbare.

Am avut și un maraton de teatru, copiii au jucat la Țăndărică într-o piesă de teatru, Alice în Țara minunilor și Regele Leu.

Cam așa ne petrecem noi această perioadă, avem foarte multe activități cu copiii", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea, alături de Adrian Sînă și de Noah [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea și Adrian Sînă, vacanță plină de relaxare la mare

Soții Sînă – Serea s-au numărat printre vedetele care nu au lipsit de pe litoral. Artistul și frumoasa lui soție au ales să meargă la Olimp, acolo unde și-au reîncărcat bateriile.

Citește și: Anca Serea a dezvăluit toate secretele pentru un ten impecabil la 42 de ani, fără operații estetice! Vedeta respectă mai multe reguli stricte

"Am fost la mare cu familia. Timpul a fost foarte frumos, ne-am simțit extrem de bine. Am mers la plajă, copiii s-au jucat, am mers și la o cherhana, activitățile noastre clasice de familie. Ne-am odihnit în schimb foarte mult, ne-am tras sufletul pentru că noi am plecat de joi și ne-am întors luni.

De 1 iunie i-am sărbătorit pe copii, i-am așteptat chiar de dimineață cu multe cadouri. Le-am mai făcut câte o surpriză și așa a trecut și minivacanța, iar acum ne pregătim de serbările școlare", a mai dezvăluit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Cum se descurcă Anca Serea cu cea mai mare familie din showbiz

Anca Serea și Adrian Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Familia lor este una dintre cele mai numeroase din showbiz-ul românesc, iar vedeta a învățat o mulțime de lecții din viața de mamă. Una dintre cele mai importante este cu siguranță legată de timpul pe care părinții trebuie să îl aloce copiilor.

Citește și: „Un nou început pentru noi” Motivul pentru care Anca Serea și Adi Sînă s-au mutat într-o nouă locuință! Cum arată vila de jumătate de milion de euro în care stau acum

Când vine vorba despre activitățile de familie, cuplul și copiii lor își găsesc fericirea în lucrurile simple, dar care devin momente extrem de speciale atunci când le petrec și trăiesc împreună.

"Este clar că cele mai importante lecții pe care le-am învățat sunt cele legate de iubirea infinită, de răbdare și de generozitate.

Copiii sunt cele mai bune exemple atunci când vine vorba de a fi buni în viață și de asemenea lecția cu răbdare. Practic, la copii timpul are o altă valoare.(...) Ne plac foarte mult toate lucrurile pe care le facem împreună și fiecare este importantă. Acum, cu Moise învățăm Alfabetul pentru că are 6 ani. Sunt foarte plăcute momentele în care petrecem timp de calitate împreună, citim povești.

Mie îmi place să fac și niște fișe de noțiuni de cultură generală cu ei așa că ne distrăm și atunci când facem lecțiile. Când mergem în vacanțe. Deși este foarte greu, e foarte frumos și când mergem în vacanțe", a povestit Anca Sînă – Serea, în trecut, pentru WOWbiz.ro.

