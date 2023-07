Gestul la care Adi Sînă nu renunță nici după 8 ani de căsnicie. Chiar Anca Serea este cea care l-a dat de gol: „Primesc și mai porcoase, dar și mai puțin porcoase”

In articol:

Anca Serea și Adrian Sînă sunt căsătoriți din anul 2015, iar până în prezent și-au format o familie numeroasă. Cei doi soți au împreună 4 copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah, iar Anca mai are o fată și un băiat dintr-o căsnicie anterioară, pe Sarah și David, pe care Adi Sînă i-a considerat întotdeauna copiii săi.

Viața de părinți nu a fost întotdeauna ușoară, iar creșterea a 6 copii poate fi dificilă, de aceea, de-a lungul anilor, Adi Sînă și Anca Serea au recunoscut că au întâmpinat și probleme în căsnicia lor.

Citește și: Anca Serea rupe tăcerea, după ce s-a spus că ea și Adi Sînă ar divorța! A spus clar cum stau, de fapt, lucrurile între ei: „Ne-am certat și ne-am gândit că nu o să mai fim împreună”

Însă, după 8 ani de mariaj, Anca Serea a mărturisit că ea și Adi Sînă mențin vie flacăra iubirii. Vedeta a povestit că soțul ei încă îi face gesturi romantice, deși ambii sunt extrem de ocupați și solicitați de creșterea copiilor, dar și de planurile profesionale. Adi Sînă reușește să își facă fericită soția întotdeauna, iar mama copiilor săi a povestit că bărbatul îi scrie mesaje și bilețele romantice, pe care i le lasă în toate colțurile casei, lucru care o face să se simtă extrem de iubită.

Citește și: Anca Serea sărbătorește astăzi ziua de naștere a fiului ei! Câți ani a împlinit Noah, unul dintre cei 6 copii ai săi: „Ești o bucurie în inimile noastre”

Citeste si: Camelia Potec i-a făcut soțului o surpriză de neuitat. Aceasta i-a dat vestea că este însărcinată într-un moment special pentru întreaga familie- kanald.ro

Citeste si: Cora Schumacher și-a făcut cont pe OnlyFans, la 46 de ani. Fosta soție a pilotului de Formula 1 are un preț piperat| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Și acum mai primesc, nu doar în adolescență(n.red. bilețele de dragoste)! Primesc și de la copii, dar și de la soțul meu! Primesc și mai porcoase, dar și mai puțin porcoase! Îmi mai dă, mesaje și bilețele. (n.r. Adi Sînă) Le lasă peste tot, în pat, pe lângă pat, în baie, unde mă machiez. Și în mașină mi-a lăsat. Rar, nu scrie bilete toată ziua! Când nu suntem certați, mai scrie”,

a declarat Anca Serea pentru Ego.ro

Anca Serea împreună cu Adrian Sînă și copiii lor [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea, dezvăluiri din viața de mamă

Anca Serea este foarte implicată în creșterea și educația copiilor săi, însă a mărturisit că nu își dorește să le invadeze acestora intimitatea și nu le-ar căuta niciodată prin lucruri. Vedeta le oferă multă libertate copiilor săi mai mari și vrea ca aceștia să o consideră prietena lor și să aibă încredere să îi povestească orice.

De asemenea, soția lui Adi Sînă s-a gândit și la momentele în care băieții ei se vor îndrăgosti și a vorbit despre modul în care își dorește să abordeze aceste situații.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate repartizarea computerizată 2023: Listele pentru Admitere Liceu 2023 au fost publicate pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu-mi vine să cred. Doamne!” Anca Serea a izbucnit în hohote de plâns în direct! Revedere emoționantă, după ani de zile

„Nici nu îmi doresc! (n.r. să fie pusă pe un piedestal de băieții săi) Eu le-am dat copiilor, de-a lungul timpului, cel puțin celor mari, un soi de libertate. Le respect foarte mult intimitatea. Sunt mama lor, dar și prietena lor. Nu intru cu bocancii în viața lor. Ne sfătuim, am încredere în ei, iar relațiile acestea se construiesc în timp și au nevoie de răbdare și tact. Nu am cum să le cer să mă pună pe primul loc. Când o să fie îndrăgostiți, mi se pare normal ca persoana aceea să fie acolo. Nu m-am gândit, de ce să fiu eu principala în viața lor? În general, nu mama ar trebui să fie principala în viața noastră. Noi cu noi ar trebui să fim și apoi cei pe care îi iubim, mamele, părinții. E o lege firească a naturii. Nu. (n.r. nu le-a căutat prin lucruri după bilete de dragoste) Nu sunt genul acela de mamă, chiar nu! Chiar am avut o discuție acum cu prietena mea, care m-a întrebat cum o cheamă pe iubita celui mare. Am zis că știu cum o cheamă, dar nu știu detalii și nici nu l-am întrebat. Mi-a spus că în momentul în care o să fie cineva cu adevărat important în viața lui, o să facă prezentările. Chiar dacă persoana de acum este o persoană importantă, probabil că nu este momentul”, a mai povestit Anca Serea.