Mesajul postat de Monica Gabor, după ce Mădălina Apostol a fost găsită! Vedeta își dăduse prietena dispărută: „Dumnezeu e mare!”

Monica Gabor a intrat în panică după ce nu a mai putut lua legătura cu prietena ei, Mădălina Apostol, de câteva luni. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scris chiar și un mesaj pe rețelele de socializare, în cadrul căruia îi ruga pe internauți să o anunțe dacă au informații despre șatenă.

La scurt timp, fosta lui Nick Rădoi a transmis că este bine, iar actuala doamnă Pink a putut răsufla ușurată, după aflarea veștii.

Monica Gabor, prima reacție după ce a găsit-o pe Mădălina Apostol

Monica Gabo r a fost extrem de fericită să afle că prietena ei, Mădălina Apostol, nu a pățit nimic grav. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu intrase în panică, căci nu mai știa nimic despre șatenă de luni bune. Un mesaj venit din partea fostei partenere a lui Nick Rădoi a liniștit-o, însă, pe actuala doamnă Pink: "Totul este bine cu prietena mea dragă. Dumnezeu e mare! Mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit." , a scris Monica Gabor pe rețelele de socializare, după ce și-a găsit prietena.

Mădălina Apostol [Sursa foto: Instagram]

Mădălina Apostol a explicat ce i s-a întâmplat

Pentru că a fost bombardată cu zeci de mesaje din partea apropiaților, care nu au putut lua deloc legătura cu aceasta, Mădălina Apostol a ținut să explice că nu i s-a întâmplat nimic. Fosta lui Nick a vrut doar să stea pentru o perioadă departe de mediul online și de lumina reflectoarelor: "Vă mulțumesc tuturor pentru îngrijorări! Mă simt obligată să răspund public, deoarece am primit foarte multe mesaje.

Nu prea înțeleg de ce s-a făcut atâta zarvă, având în vedere că eu nu am deranjat pe nimeni și am decis să mi văd complet de viață. Totul este ok, I enjoy life!(...) Eu aveam de gând să vin cu niște vești extraordinare, dar m-am răzgândit. Cele bune tuturor! God bless you!", a scris Mădălina Apostol pe rețelele de socializare.