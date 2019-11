Mesajul revoltător a stârnit reacții în rândul internauților, mai ales că bărbatul a scris cuvinte grele la adresa colegilor săi.

Mesajul revoltător al unui șofer de TIR supărat că nu l-a ajutat nimeni să schimbe un bec: „Urâtă nație de oameni suntem. Foarte urâtă."

Șoferul de tir îi atacă pe colegii săi spunând că tiriști de pe șoselele Europei nu se ajută între ei.

„Vreți solidaritate? Vreți sindicat? Cu cine frate? Cu șoferii profesioniști români? Păi nu mai bine stau ei pe facebook să își arate "mușchii" și gleznuțele goale? Păi nu mai bine fac ei mișto de începători?(Păi cine e mai leu ca ei?). Păi nu mai bine povestesc ei ce au furat din vagoane? Păi nu mai bine povestesc ei cum este să câștigi 3000+ pe lună? Păi nu mai bine fac ei mișto de unul "batrân"când le dă un sfat sau îi învață cum să își facă de mâncare? CINE E MAI ȘMECHER PE PARCARE DECÂT ȘOFERUL ROMÂN? CINE????", scrie şoferul revoltat, conform Observator.ro.

Adi este foarte revoltat că nu a fost ajutat de colegii lui și a recurs la cuvinte grele la adresa colegilor români.

„Am rămas fără poziții pe trailer astăzi. Am ajuns la parcare și am încercat să găsesc buba. Buăi fraților....4(PATRU) șoferi români. Buăi PATRUUUU. Au intrat în autohof, au parcat lângă mine și......NICI UNUL MĂCAR NU M.A ÎNTREBAT DACĂ AM NEVOIE DE AJUTOR. Nici măcar unul. Singurul ajutor de care aveam nevoie era să îmi apese un buton (ca să nu mai ies de fiecare dată de sub trailer). Voi visați să facem sindicate? Să ne batem pentru drepturile noastre? Cu cine fraților? Cu cine?

Urâtă nație de oameni suntem. Foarte urâtă.", îşi încheie şoferul, Adi C., postarea.