Te poti infecta cu noul coronavirus din mare? Ce spun virusologii

In articol:

Te poti infecta cu noul coronavirus in mare?

Expertii sutin ca sunt slabe sanse ca virusul sa se raspandeasca in apa marii, desi deocamdata nu exista suficiente date care sa demonstreze aceasta ipoteza. Virusologii sunt de parere ca virusul, in contact cu apa, se va dilua. In acelasi timp, specialistii avertizeaza: apa sarata a marii nu actioneaza ca un dezinfectant, asa cum s-ar putea crede!

„Nu există date care să arate că apa de mare are vreun efect asupra virusului. Cel mai probabil că efectul este lent şi marginal. Însă, dat fiind faptul că virusul va fi mult diluat în apă, nu cred că există un pericol real ca virusul să fie luat ‘din apă’. Mult mai serios este riscul să fie luat din aer, de la cineva”, declara Mihnea Boştină, virusolog la Universitatea Otago din Noua Zeelandă, citat de Adevărul.

Daca in apa sau pe plaja, riscul infectarii nu este foarte mare, nu acelasi lucru se intampla si in cazul hotelurilor sau la restaurante. "Aşa că, dacă lumea e la plajă, probabil temperatura nu e favorabilă transmiterii virusului. Dacă însă, lumea stă la un restaurant, şansele de transmisie sunt mult mai mari”, a adaugat Bostina.

Virusologii avertizeaza: apa marii nu actioneaza ca un dezinfectant!

Si Adrian Balba, directorul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanta, este de parere ca virusul e putin probabil sa se transmita in apa din mare.

„În apele sărate virusul, teoretic, poate supravieţui, mai ales dacă salinitatea nu este foarte ridicată, precum apa din Marea Neagră. Apa sărată, diluţia corespunzătoare apelor libere, nu asigură o suficientă cantitate virală care să fie şi infecţioasă şi din acest motiv este extrem de improbabil să se transmită", a precizat Balba, citat de Gandul.

Recent, Alexandru Rafila declara ca nici piscinele nu ar trebui sa favorizeze raspandirea virusului si asta pentru ca apa din piscina este tratata cu clor. "Dacă sunt prea multe persoane în piscină şi contactul este prea apropiat, există posibilitatea contaminării, pentru că atunci când înoţi mai sunt secreţii, mai şi expectorezi câteodată, iar masca nu se poate folosi. Nu este exclus însă să se inventeze un tip special de mască pentru înot”, a precizat si Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS.