„Mi-a dat o bătaie” Amintirea din copilărie pe care Carmen Tănase nu o poate uita! Ce i s-a întâmplat actriței când avea doar 13 ani: „Nu m-a întrebat nimeni”

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Deși foarte mulți oameni o cunosc pentru rolurile sale din serialele românești, puțin știu acest detaliu din copilăria sa.

Ei bine, îndrăgita doamnă a teatrului românesc a trecut printr-un moment de-a dreptul neașteptat, atunci când era doar o elevă în clasa a-VII-a. Iată dezvăluirile neștiute, făcute chiar de ea!

Carmen Tănase, amintirea din copilărie pe care nu o poate uita

Carmen Tănase este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la noi din țară. Prin talentul său artistic și naturalețea de care a dat dovadă, a intrat iremediabil în inimile publicului românesc, care o urmărește cu drag la fiecare apariție.

Deși mulți oameni o cunosc, puțini știu despre copilăria sa.

Ei bine, recent, actrița a fost invitată în cadrul unui podcast, unde a făcut dezvăluiri inedite despre perioada în care a crescut. Marea doamnă a teatrului românesc a spus cu sinceritate că era o adolescentă rebelă, iar atunci când avea doar 13 ani a făcut un gest care nu a fost trecut deloc cu vederea de către tatăl ei.

La vremea aceea, părinții vedetei își doreau ca ea să urmeze o carieră muzicală, căci era foarte talentată în privința aceasta.

Pentru a face progrese, tatăl ei i-a cumpărat o vioară, care nu a costat deloc puțin. Rebelă din fire, Carmen Tănase a hotărât împreună cu prietena ei să vopsească instrumentul muzical cu acuarele.

Bineînțeles că cel care i-a dat viață s-a supărat foarte tare pentru gestul fiicei sale, așa că a aplicat o metodă de pedeapsă puțin mai aspră.

„M-a bătut, mi-a dat o bătaie.. La vremea aia dăduse o mulțime de bani, făcuse sacrificii să îmi cumpere mie vioară, el avea ambiția ca eu să fiu o mare violonistă. Pentru că aveam ureche muzicală, pentru că mi-era ușor cu muzica, asta a vrut, dar pe mine nu m-a întrebat nimeni. M-am revoltat și am făcut cum am simțit. M-am dus la cursuri de vioară, eu nu aveam chef de lucrurile astea în clasa a 7-a. Eu cu prietena mea am decis că era urâtă vioara, ea zice „Dar e urâtă, e de prost gust”, la vremea aia începusem să ne îmbrăcăm în negru. Și am dat-o cu multe straturi de tempera, dacă o repara ar fi costat foarte mult și oricum dăduse bani.”, a mărturisit Carmen Tănase, în cadrul podcastului.

Carmen Tănase despre cel care i-a dat viață: „Am avut un tată extraordinar, dar autoritar”

Ei bine, după ce a făcut năzdrăvănia neașteptată, actrița a primit și consecințe. Deși mărturisește că a avut un tată extraordinar, ea nu poate nega că cel care i-a dat viață avea și un grad de autoritate mai ridicat, având în vedere că și el, la rândul lui, a fost un copil rebel.

Totodată, Carmen Tănase a precizat faptul că tatăl ei a renunțat la ideea de a o forța să aleagă o carieră în muzică, după ce a văzut că nu are această dorință.

„La vremea aia erau 13 în lume, erau modele unicat, eu am stricat o astfel de vioară, dar mi-am luat-o. Era o piesă, era ceva să o am acum. Dar, dacă atât s-a putut la vremea aia...asta este. Eu am avut un tată extraordinar, dar autoritar, și el fusese un copil rebel, la fel ca mine. După aceea, tata a renunțat la ideea ca eu să devin violonistă. Eu nu aveam niciun fel de atracție, i-am zis și a renunțat.”, a mai spus actrița, în cadrul aceluiași podcast.

