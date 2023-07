„Mi-a fost frică să nu mor” Teodora Stoica și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din viața sa! Cum a aflat că suferă de cancer la plămâni: „Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta”

In articol:

Teodora Stoica a găsit puterea să zâmbească din nou, după ce în urmă cu câțiva ani, medicii îi ofereau un diagnostic crunt, cancer la plămâni. Din fericire, a reușit să lupte cu această boală, iar într-un final a învins cancerul.

Cum a aflat Teodora Stoica că are cancer?

Cu toate acestea, a traversat cele mai crunte momente din toată viața sa, iar fiica lui MM Stoica își amintește cu groază de acea perioadă.

La vârsta de doar 25 de ani, fiica lui MM Stoica a aflat o veste care avea să îi schimbe viața. În maseur a observat că are un nodul la gât, iar Teodora Stoica a mers de urgență la spital pentru a afla care e cauza. Atunci, cele mai negre coșmaruri i s-au confirmat, după ce medicii i-au spus că suferă de cancer la plămâni.

Vestea a căzut ca un șoc, mai ales că nu s-a așteptat nicio secundă că ar putea fi vorba despre un nodul malign. Chiar dacă a trăit cele mai dificile momente, a reușit să învingă boala, iar de trei ani este o persoană complet sănătoasă.

„Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua și mi-a spus: 'Ai un nodul la gât, știai?'.

M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat... Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. Alea două săptămâni n-am fost om. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar tot creștea. M-am operat și nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. Doctorul vorbea și eu nu înțelegeam nimic. Mi-a spus că nu era așa simplu cum am crezut, că și-au dat seama că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os. ”, a mărturisit Teodora Stoica în podcast-ul moderat de Cătălin Măruță.

Teodora Stoica s-a gândit la cel mai sumbru scenariu

Teodora Stoica a mărturisit că în acele momente s-a gândit cu groază că ar putea pierde lupta cu viața, mai ales că nimeni nu îi spunea care este cu adevărat starea sa de sănătate. Atunci când tatăl său, MM Stoica, i-a spus că nu este ceva grav, și-a dat seama că, de fapt, doar încerca să o liniștească.

Citește și: Fiica lui Meme Stoica a vorbit despre coșmarul prin care a trecut când a aflat că e bolnavă! ”L-am întrebat pe tatăl meu. Mor? Îmi spui dacă mor? Tot corpul meu era maro!”

Timpul a trecut, iar fiica lui MM Stoica a reușit să învingă boala, iar acum este vindecată complet și zâmbește din nou, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie.

„Da, mi-a fost frică să nu mor. Atunci când eram în spital și am făcut acel CT, știam că tatăl meu e în contact cu doctorul, iar nimeni nu-mi spunea nimic. Atunci l-am întrebat pe tatăl meu: 'Mor? Îmi spui și mie dacă mor?'. M-a sunat și era o legumă. 'E puțin și la plămâni, dar nu-i grav'. Și-a dat seama că era grav.”, a mai spus Teodora Stoica în cadrul aceluiași podcast.

Teodora Stoica, mărturisiri cutremurătoare [Sursa foto: Instagram]