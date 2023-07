„Mi-am crescut copiii singură după divorț” Ozana Barabancea, mărturisiri emoționante despre viața sa! Ce sacrificii a făcut artista pentru Andrew și Gloria: „Rugăciunea mamei este foarte puternică”

In articol:

Ozana Barabancea se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din țara noastră. De-a lungul anilor, vedeta a reușit să-și clădească o carieră de succes în lumea televiziunii, însă pasiunea pentru muzică a descoperit chiar de pe vremea când era doar un copil.

A muncit foarte mult pentru visul ei, iar astăzi este unul dintre cei mai buni artiști din țara noastră. Datorită carismei și talentului de care a dat întotdeauna dovadă, a atras simpatia publicului, având o mulțime de fani.

Însă nu doar pe plan profesional are cu ce să se mândrească, ci și pe plan profesional. Copiii săi, Andrew și Gloria au avut rezultate excelente la examene.

Ozana Barabancea, o mamă implicată

Ozana Barabancea nu își mai încape în piele de bucurie, după ce copiii săi, Andrew și Gloria, au reușit să treacă cu bine cele mai importante examene din viața lor. Fiica mezzosopranei s-a înscris la Conservator, în timp ce fiul său s-a înscris la master, la compoziție, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru vedetă, mai ales că cei doi îi calcă pe urme.

Mai mult decât atât, artista a mărturisit că din anul 2004, de când a divorțat de Sorin Terinte, și-a crescut singură copiii, însă cu multă rugăciune. Cu toate acestea, foștii soți au rămas în relații bune, mai ales pentru cei doi copii minunați. De asemenea, s-au întâlnit și la festivitatea de absolvire a lui Andrew.

„Rugăciunea mamei este foarte puternică. Eu, dacă mi-am crescut copiii singură după divorț, am făcut-o cu multă rugăciune.”, a mărturisit Ozana Barabancea pentru viva.ro.

Se pare că acum toți au nevoie de câteva momente de relaxare, mai ales că au reușit să treacă cu brio examenele și să-și îndeplinească visurile.

„Ne refacem după examene. Gloria a intrat la FIM (Facultatea de Interpretare Muzicală), iar Andrew la Compoziție la master.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.

Ozana Barabancea adoră accesorile

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că mezzosoprana este o femeie stilată. Ba mai mult decât atât, poartă întotdeauna diverse accesorii pentru păr, întrucât se simte mult mai elegantă. De asemenea, Ozana Barabancea a mărturisit că va continua să-și achiziționeze și alte podoabe pentru păr.

Totodată, nici crucile nu lipsesc din vestimentația artistei, având în colecție peste 100 de astfel de articole, însă este foarte atentă și la designul lor, preferând să le aleagă pe cele ortodoxe.

„Am foarte multe accesorii de păr, pentru că eu consider că o femeie care poartă tot timpul ceva pe cap este mult mai elegantă și distinsă. Pornind de la Maica Domnului, care a avut tot timpul ceva pe cap, orice femeie care poartă un accesoriu care acoperă podoaba capilară este protejată. Am două geamantane de accesorii de păr și în continuare voi avea altele noi, pentru că voi cumpăra.

Cât despre cruci, am o colecție impresionantă, de peste 100 la număr, de toate formele. Îmi plac crucile mele, am aflat de la un fizician foarte credincios, nu-i spun numele, că Lumina Sfântă este suprapunerea câmpului magnetic electric, iar această suprapunere are loc în formă de cruce. Și atunci am zis, clar, crucea înseamnă, de fapt, lumină! Le prefer pe cele ortodoxe. Sunt foarte atentă la design. Și fiica mea poartă o cruce.”, a mai spus Ozana Barabancea pentru aceeași sursă.

Ozana Barabancea, o mamă extrem de implicată [Sursa foto: Instagram]