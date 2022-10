„Mi-am propus să ajung la silueta de model” Valentina Pelinel a câștigat lupta cu kilogramele. La ce apelează vedeta pentru a se menține mereu tânără și frumoasă

In articol:

Valentina Pelinel are 41 de ani, dar doar buletinul spune acest lucru. Fostul model are trei copii acum, dar nimeni nu ar crede că este mamă.

Și asta pentru că, în ciuda vieții agitate pe care o duce, pentru că este mamă, soție și femeie de afaceri, blondina are grijă și de imaginea sa.

Valentina Pelinel, mândră de felul în care arată

De când a născut pentru prima dată, soția lui Cristi Borcea s-a ales cu câteva kilograme în plus, de care, în cele din urmă a scăpat.

Însă, a fost un proces greu la mijloc și recunoaște că sportul, dar mai ales alimentația au făcut diferența în cazul ei și acum se laudă cu silueta de model care a consacrat-o.

„Le-am trimis la plimbare, nu că le-am ținut sub control, kilogramele. Erau 3-4 kilogramele cu care mă luptam de câțiva ani. Eu fac sport aproape în fiecare zi, dar problema intervenea la alimentație și atunci, mi-am propus să ajung la silueta mea de model. Și mi-a ieșit până la urmă”, a declarat Valentina Pelinel la un post de televiziune.

Ei bine, dacă în privința siluetei a găsit cheia succesului, Valentina Pelinel spune că nu-și neglijează nici tenul, pe care-l consideră oglinda sufletului, a minții și a

trupului.

În general, notează mama copiilor lui Borcea, folosește tot feluri de creme, seruri și măști pentru față, mai ales că este posesoarea unui ten foarte sensibil.

Tocmai de aceea, deși îi place să încerce toate produsele noi apărute pe piață care-i promit tinerețe fără bătrânețe, Valentina Pelinel spune că nu face acest lucru decât după ce se documentează foarte bine.

Iar un rol important în imaginea sa îl joacă și specialiștii pe mâna cărora se lasă de multă vreme, având încredere în serviciile pe care aceștia i le oferă mereu.

„Am grijă în general. Îmi place să folosesc foarte mult produse. Sunt adepta încercării produselor noi. Îmi place să aflu informații, să fiu prima care știe despre toate. Acasă folosim foarte multe fiole, seruri de la branduri cunoscute și foarte multe măscuțe. Mă informez bine înainte. Oamenii în care am încredere și profesioniștii îmi cunosc tipul de ten, care este sensibil și nu mi-ar recomanda ceva ce mi-ar face rău. Odată ce ești conștient tu ce fel de ten ai și profesioniștii știu și ei, că sunt aceiași oameni cu care lucrez de atâta vreme, am încredere. Uneori se vede pe fața mea dacă am mâncat ceva ce nu trebuia. Bine, se vede și pe corp în timp, dar aici să zici că am ținut în frâu în ultima vreme. Din păcate, pe fața noastră se vede tot, tot ce simțim, tot ce mâncăm, tot stresul. Fața ne dă de gol, n-ai ce să ascunzi”, a mai spus soția lui Cristi Borcea.