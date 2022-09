"Mi-e foarte dor de ea!" Fiul Ilenei Ciuculete, mesaj sfâșietor în ziua în care artista ar fi împlinit 70 de ani. Nu se poate obișnui nici acum cu lipsa mamei: "Când îi aud cântecele e și mai greu"

In articol:

Ileana Ciuculete ar fi împlinit 70 de ani pe 20 septembrie. Artista, care a decedat în 2017 din cauza unei boli necruțătoare, a lăsat în urma ei o durere nemărginită.

Mugurel, fiul regretatei interprete, nu se poate obișnui nici acum cu lipsa mamei lui.

Mugurel, fiul Ilenei Ciuculete: "Mi-e foarte dor de ea. Și când îi aud cântecele e și mai greu"

Au trecut cinci ani de când Ileana Ciuculete s-a stins subit, din cauza unor probleme grave de sănătate, dar amintirea ei este mai vie ca oricând în sufletele celor care au apreciat-o și care au iubit-o. Astăzi artista ar fi împlinit 70 de ani, iar fiul ei, Mugurel, recunoaște că ziua de 20 septembrie este una cu multă încărcătură emoțională pentru el. Bărbatul și-ar fi dorit să își mai poată strânge mama în brațe și să îi poată spune "La mulți ani".

Ileana Ciuculete, alături de băieții săi și de Cornel Galeș [Sursa foto: Facebook]

Din păcate, însă, i-au mai rămas doar momentele petrecute în familie, pe care le rememorează cu nostalgie: "Înainte de a pleca ea la București, când eram copii, de ziua mamei, o sărbătoream acasă. Era foarte frumos, chiar plăcut. Nu făcea neapărat ceva deosebit, eram doar noi, în familie, între prieteni, dar ne simțeam foarte bine. Nu organiza petreceri fastuoase, dar noi ne simțeam foarte bine. Noi, cum eram copii, îi aduceam cadouri simbolice, mici. O floare, ceva de genul.(...) Mi-e foarte dor de ea. Și când îi aud cântecele e și mai greu. Mi-e dor de ea ca om, ca mamă, ca artist. Ea era o femeie foarte bună, cu un suflet minunat.", a declarat Mugurel Sfetcu, fiul Ilenei Ciuculete, pentru fanatik.ro.

Copiii Ilenei Ciuculete [Sursa foto: Captură TV]

"Ea era o mamă tare grijulie"

Mugurel Sfetcu susține că are multe amintiri neprețuite cu mama sa. Una dintre ele i-a rămas, însă, întipărită adânc în suflet: "Am multe amintiri neprețuite cu mama. Dar cea mai de preț este de când eram la școala generală. Stăteam la București, acolo am făcut clasele generale.

M-am îmbolnăvit, nu mai știu ce aveam, eram ori răcit, ori făcusem ceva insolație. Și am fost la un concurs de atletism și mi-a fost foarte rău după. Când am ajuns acasă, m-a văzut și, așa cum face doar o mamă, m-a îngrijit. A stat numai lângă mine, m-a îngrijit și m-am făcut bine. Ea era o mamă tare grijulie.", a mai spus fiul Ilenei Ciuculete, pentru sursa menționată.