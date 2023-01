Micutzu face milioane de oameni să râdă la spectacolele sale de stand-up, însă puțini știu că se confruntă cu depresia. Comediantul apelează des la un truc: "E un artificiu, dar nu e o păcăleală"

In articol:

Micutzu a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea "40 de întrebări". În cadrul maratonului de întrebări, comediantul a vorbit deschis și despre aspecte mai puțin cunoscute de fanii săi.

Deși umple sălile de spectacol cu numerele sale de stand-up și reușește să stârnească hohote de râs, Micutzu are dese episoade de anxietate pe care le

Cum reușește Micutzu să păcălească depresia

depășește cu un truc învățat în facultate.

Cosmin Nedelcu, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", Cosmin Nedelcu a vorbit despre episoadele de anxietate pe care le are și cum reușește să le depășească.

Citeste si: Bianca Drăgușanu a aflat că suferă de o boală gravă și că trebuie să își scoată dinții! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

"Nu o păcălesc, că nu e o minciună. Am învățat în facultate, e un artificiu, dar nu e o păcăleală. În momentul în care tu din exterior reușești să te modifici, exteriorul va modifica și interiorul. E un truc. Când am trecut la grupa doamnei Mirela Gorea, o profesoară excepțională de la UNATC, am făcut un exercițiu în care stăteam în cerc și râdeam.

Începeam cu un râs potolit până la un râs care la început părea foarte fals, un râs plin. Dacă la început mi se părea ridicol, apoi am început să râdem pe bune: ba că îi vedeai pe ceilalți, ba că surprindeai la tine niște chestii pe care nu știai că le ai. Mi se pare un exercițiu foarte bun dacă nu îl faci cu tristețe.

Când mă simt supărat, mă chinui până ajung la sală și când ajung la sală și fac sport nu mai sunt atât de supărat.",

a mărturisit Micutzu în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citește și: Ce părere are Micutzu despre înjurăturile din filmul Teambuilding. „Nu e scopul meu să educ oameni sau copii”

Lucruri mai puțin știute despre Micutzu: a intrat primul la UNATC

Micutzu, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citește și: Ce avere are Micutzu. Greutățile prin care a trecut actorul la început de carieră. „A fost o perioadă când n-aveam bani de mâncare nici pentru câinele meu”

Încă de mic Cosmin Nedelcu a crescut printre cărți. Părinții iubeau dramaturgia și de multe ori se distrau împreună citind pe roluri. În clasa a VIII-a a descoperit că este atras de teatru, iar în timpul liceului a colaborat cu Teatrul Municipal din Focșani. La finalul clasei a XII-a, Micutzu le-a spus părinților că se va înscrie la UNATC și chiar va intra primul.

"Pe moment e un sentiment foarte frumos, chiar ai un soi de aer de superioritate și crezi că ești special. Apoi îți dai seama că nu e nimic (n.r. faptul că a intrat primul la UNATC), important e să muncești și pe viitor să fii un bun profesionist. Examenul a fot foarte greu. A ținut mai multe zile, în fiecare zi aveam o probă sau două. Și fizic și psihic eram destul de munciți. Noi puneam multă presiune pe noi. Nu știu cum e azi, nu am mai fost la examene la UNATC, dar acum intră mai mulți studenți într-un an și probabil tinerii din ziua de azi nu mai pun atât de multă presiune pe ei.", a mărturisit Micutzu în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată la Kanal D.