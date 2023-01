Mihai Bendeac vrea să intre în politică. Actorul îsi dorește să facă parte dintr-un cunoscut partid: „Se întâmplă o chestie foarte dubioasă”

In articol:

Mihai Bendeac este un nume care le este foarte cunoscut oamenilor. Actorul a devenit îndrăgit grație talentului său care a adus zâmbetul pe buze publicului său.

Recent, vedeta a făcut un anunț pe rețelele de socializare la care nimeni nu se aștepta.

Mihai Bendeac vrea să intre în politică

Mihai Bendeac este foarte activ pe rețelele de socializare, loc unde își ține fanii la curent cu fiecare lucru din viața lui. De această dată, vedeta a postat un videoclip în care și-a surprins urmăritorii cu afirmațiile pe care le-a făcut. Actorul a mărturisit că și-ar dori să intre în politică, iar partidul din care să facă parte să fie PSD. Acesta a mai spus că dacă nu va fi membru al partidului va vota cu acesta la viitoarele alegeri.

„În același timp, nu știu, se întâmplă o chestie foarte dubioasă, simt din ce în ce mai acut nevoia ori să mă înscriu în PSD, ori să votez cu PSD, ceva se întâmplă cu mine”, a declarat vedeta pe rețelele de socializare.

Actorul, din ce în ce mai interesat de pensie

În același videoclip, actorul glumește pe seama faptului că peste câteva zile va face 40 de ani și că îmbătrânește. Acesta le spune fanilor că după ce a fost la un chioșc pentru a-și lua câteva lucruri, urmează să se întâlnească cu un prieten de-al său care știe mai multe despre Pilonul II de pensii.

,, Cu cât se apropie mai mult momentul în care urmează să împlinesc 40 de ani, cu atât spaimele mele, cu atât fricile mele vis-a-vis de ceea ce înseamnă îmbătrânirea… Am ajuns la vârsta la care sunt daddy, dar vreau să vă asigur că nu sunt și ”sugar”. M-am trezit de dimineață, am fost la chioșc, după care am fost la cumpărături, mi-am luat medicamente, acum mă duc să mă văd cu un prieten, el mai știe ce fac ăștia cu pilonul doi de pensie, asta este ”, a mai spus acesta.

Cum au reacționat fanii la aflarea veștii

La scurt timp după ce Mihai Bendeac a postat filmulețul comentariile au început să apară. Cei care îl urmăresc pe acesta l-au încurajat pe actor, ba chiar au făcut și o comparație dintre el și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski care a avut și el aceași meserie ca Mihai.

,,Încă aștept ca tu să fii viitorul președinte. Dacă Zelenski a reușit, și tu vei putea”, a scris un fan al vedetei.