Mihai Bobonete a cerut divorțul soției sale. Cum a reacționat Cătălina, soția actorului, când a aflat vestea: „M-a luat criza”

Mihai Bobonete se numără printre cei mai apreciați comedianți de la noi din țară. Mereu cu glumele la el, propria relație reprezintă un subiect care poate naște dialoguri foarte amuzante. În cadrul unui podcast, actorul a mărturisit tuturor că, în timpul pandemiei, el și soția lui au întâmpinat un impas în relație din cauza crizei bărbatului de 40 de ani, aducând în discuție chiar și divorțul.

Mihai Bobonete este un familist convins și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa. Cu toate că nu duce lipsă de nimic în propria căsnicie, actorul a avut un moment de cumpănă în timpul pandemiei.

Mihai Bobonete a avut intenția să divorțeze

Mihai Bobonete i-a mărturisit lui Sorin Bontea că vârsta de 40 de ani l-a prins în casă, din cauza pandemiei, motiv pentru care nu s-a putut manifesta normal cu ocazia crizei bărbatului de 40 de ani. Actorul a povestit că, într-o dimineață, i-a spus soției sale că își dorește să divorțeze, însă soția sa i-a reamintit că este imposibil să facă acest lucru din cauza pandemiei.

În aceste condiții nici măcar actele nu se puteau face pentru a divorța.

Nu încape nicio urmă de îndoială în faptul că Mihai Bobonete a făcut o glumă pe măsura umorului său, glumă pe care invitatul său, dar și

fanii săi au gustat-o din plin.

„Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la... pe banii mei, n-am putut să mă tatuez(...) Unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă? M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis: «Cătălina, eu divorțez!». «Unde divorțezi? Nu ai voie să ieși din casă, e lockdown​. Unde te duci să faci acte? Nu te bagă nimeni în seamă»și am zis «Cătălina, lasă să treacă pandemia»”, a mărturisit Mihai Bobonete în cadrul unui podcast.