Mihai Mitoșeru vrea să se împace cu Noemi! Gestul care l-a dat de gol: ”Îmi doresc să...”

Mihai Mitoșeru și Noemi au trăit o frumoasă poveste de iubire. După 14 ani de relație cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate că a trecut mai mult de un an de la despărțirea dintre Mihai Mitoșeru și Noemi, frumoasa blondină și prezentatorul TV s-au afișat de mai multe ori împreună.

Mihai Mitoșeru își petrece majoritatea timpului în mediul online, unde își ține la curent fanii cu activitățile lui. Spre surprinderea fanilor, prezentatorul a făcut un gest surprinzător pe rețelele de socializare.

Gestul făcut de Mihai Mitoșeru

Mai exact, acesta a postat pe pagina sa de Facebook la Stoy două imagini din perioada în care el și Noemi erau extrem de fericiți împreună și se iubeau nebunește. În

ceea ce privește o posibilă împăcare între Mihai Mitoșeru și Noemi, actorul a susținut că între ei se leagă doar o relație de amiciție.

Mihai Mitoșeru și Noemi[Sursa foto: Facebook]

„Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei. Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut. Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate. N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense. După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…”, a spus Mihai Mitoșeru .