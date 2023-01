Mihai Petre și Elwira au început anul cu stângul. Cu ce probleme se confruntă cei doi: „Suntem cu toții suspecți”

In articol:

Mihai Petre și Elwira trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani și se iubesc în fiecare zi din ce în ce mai mult.

Cei doi sunt de nedespărțit și formează o echipă pe cinste atât în viața privată, cât și în cea profesională. Relația celor doi poate fi dată drept exemplu, datorită înțelegerii dintre aceștia. Cei doi dansatori sunt fericiții părinți a două fete minunate.

Problemele cu care se confruntă încă de la începutul anului cei doi dansatori

Mihai Petre și Elwira [Sursa foto: Instagram]

Începutul lui 2023 nu se anunță a fi unul promițător pentru Mihai Petre și Elwira. Încă din primele zile ale anului familia dansatorului se confruntă cu probleme de sănătate. Gripa cu care toată lumea se confruntă în ultima perioadă nu a ocolit pe nimeni. Astfel, atât ei, cât și cele două fetițe ale acestora, Ariana și Catinca, sunt nevoiți să stea în casă.

Se spune că niciodată nu se știe de unde vine norocul, așa a fost și în cazul vedetelor, deoarece, niște persoane apropiate s-au oferit să aibă grijă de ei. Cei care le-au făcut rost de pastile au fost chiar vecinii. Coregraful a postat pe rețelele de socializare ceea ce se întâmplă cu el și familia sa și și-a sfătuit urmăritorii să aibă grijă de ei în această perioadă.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate” , a scris dansatorul Mihai Petre.

Elwira Petre își dorește să devină din nou mamă

Dansatoarea a mărturisit în urmă cu ceva timp că în trecut își dorea să aibă trei copii. Până acum, aceasta a devenit mama a două fetițe minunate cu care se mândrește. Vedeta a mărturisit că ar mai vrea să fie însărcinată pentru a treia oară, însă este conștientă de vârsta pe care o are și că acest lucru o cam împiedică. Dar, dacă s-ar întâmpla acest lucru, cel mic ar fi binevenit în familie.

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, a spus aceasta, conform Viva.

Mesajul postat de Mihai Petre cu ocazia zilei de naștere a soției sale

În urmă cu câteva zile în familia dansatorului a fost zi de sărbătoare, deoarece, soția acestuia a împlinit frumoasa vârstă de 41 de ani. Mihai Petre nu a putut lăsa să treacă un eveniment atât de important precum ziua de naștere a celei care i-a dăruit două fetițe superbe. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare alături de o fotografie de la începutul relației celor doi. Coregraful i-a mulțumit soției sale pentru tot și i-a mărturisit că nu își dorește să petreacă nici măcar o zi fără ea dar știe că acest lucru nu se poate întâmpla. Deoarece, iubirea este nesfârșită.

„La mulți ani, iubita mea! A trecut ceva timp, ești neschimbată, eu m-am ‘maturizat’ puțin, deși încă e drum lung până acolo, recunosc. Îți mulțumesc pentru tot, pentru ce nici măcar nu ne trecea prin cap când am făcut poza asta, deși cumva știam de atunci că te-am găsit. Încă nu-mi doresc să trăiesc vreo zi fără tine, doar că acum știu ca asta nu se va întâmpla. Pentru ca iubirea nu are sfârșit”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.