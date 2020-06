In articol:

Mihai Trăistariu se descurcă bine în această perioadă în care artiștii o duc destul de greu din cauza pandemiei. Cântărețul tocmai s-a lansat puternic în tursim, cu o ofertă greu de refuzat.

Mihai Trăistariu și-a scos la închiriat apartamentele de la malul mării, acestea putând fi rezervate inclusiv prin celebra platformă Booking. Este vorba de câteva imobile tip studio, de aproximativ 50 mp care pot găzdui până la 4 turiști, situate în zona Mamaia Nord – Năvodari, în apropiere de plaja Kazeboo. Camerele au cam tot ce le trebuie, inclusiv televizor și internet gratuit iar în această perioadă se pot închiria la prețuri de aproxiamtiv 200 lei pe noapte. Important de știut: Trăistariu nu permite în apartementele lui petreceri de burlaci, de teamă ca acestea să nu fie distruse.

Mihai Trăistariu a scos ieftin la închiriat apartamentele de pe malul mării! Cum a ajuns proprietar?

Mihai Trăistariu a achiziționat cu mulți ani în urmă un teren pe malul mării, în apropiere de orașul Năvodari. Inițial, artistul ar fi vrut să-și facă aici o vilă, după care s-a răzgândit și a decis să-și facă pensiune. El nu a strâns însă suficienți bani pentru a putea contrui, așa că a abandonat proiectul până la vremuri mai bune.

La începutul anului trecut, un dezvoltator imobiliar din zonă l-a sunat să-i propună un târg: să-i dea terenul în schimbul a șapte apartamente situate într-un bloc deja construit. Cântătețul a fost de acord, iar șase dintre imobile au ajuns la închiriat, în vreme ce în al șaptelea s-a mutat el.

Citeste si: Mihai Traistariu, vedeta pe un site pentru adulti? Imaginile compromitatoare care circula acum pe net

Citeste si: Adevărul despre datoriile lui Mihai Trăistariu la bancă! Disperat că vine pandemia, a contractat două credite într-o săptămână!

Citeste si: Mihai Trăistariu, îndrăgostit de Vulpița? Ce mesaj i-a transmis artistul soției lui Viorel Stegaru: „Păcat că e luată. Să o anunțe cineva că..”

Mihai Trăistariu a scos ieftin la închiriat apartamentele de pe malul mării! S-a mutat într-unul dintre apartamente

”În primăvara aceasta, un dezvoltator, un constructor de blocuri mi-a propus un schimb. Mi-a zis: „Nu vrei să îţi dau şapte apartamente, tot la malul mării, în Mamaia Nord şi tu să îmi dai terenul?' Şi am stat pe gânduri vreo săptămână şi am zis da. Până la urmă e o afacere și uită că am făcut schimb şi la ora actuală am în total opt apartamente. Şapte la malul mării, unul în oraş pe care o să îl vând odată ce mă mut. Pentru că am ales să mă mut într-unul dintre ele. Şi atunci o să am practic opt apartamente la malul mării. Într-unul dintre ele mă mut de la 1 octombrie şi şapte dintre ele le dau spre chirie către turiştii care vin la malul mării”, a povestit Mihai Trăistariu într-o emisiune de televiziune, anul trecut.