Mihai Traistariu, vedeta pe un site pentru adulti? Imagini compromitatoare cu artistul circula acum pe net.

Traistariu si-ar fi facut cont pe un site cu profil XXX. Site-ul ciao.ro publica imagini cu cantaretul, dezbracat, fotografiat in ipostaze indecente. Cine doreste sesiuni video private cu fostul component al trupei Valahia ar trebui sa plateasca 5 euro. Sursa citata scrie ca pe profilul lui Mihai Traistariu ar fi deja cateva sute de abonati, ceea ce inseamna ca artistul face lejer cel putin 1.500 de euro.

Mihai Traistariu are cont pe un site pentru adulti?! Imaginile compromitatoare cu artistul care au inceput sa circule pe net

In imagini, Mihai Traistariu e gol pusca si pus pe treaba intr-o sesiune live de videochat.

„E un cont la care minorii nu au acces și în felul acesta am scăpat de comentarii. Toată lumea mi-a sărit în cap că pun poze mai indecente la care au acces copii. Așa că am ales să îmi pun pe această platformă unde trebuie să plătești un abonament lunar. Cum minorii n-au card, am elucidat și această problemă. N-am făcut-o pentru bani. E doar un abonament simbolic de 5 dolari. Acest site este o platformă pentru vedetele care vor să posteze fotografii din intimitate”, spunea Mihai Trăistariu, la inceputul anului, pentru Cancan.

In trecut, artistul posta imagini indraznete pe conturile lui de socializare, sustinand ca doar asa reuseste sa atraga atentia publicului, de care are nevoie in cariera lui de artist.

"Am fost un timid de când mă ştiu. Mesajele sexy-porno pe care le primesc de-o vreme m-au vindecat de timiditate. Nu glumesc! Nu mă cred acum vreun Brad Pitt, însă, da, recunosc, mă simt mai atrăgător ca niciodată… Şi asta datorită unei banale săli de fortă… Plus că sportul în sine îţi dă o stare de bine, demonstrată de oamenii de ştiinţă (secreţia de endorfine)”, declara, la un moment dat, Mihai Traistariu.