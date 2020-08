In articol:

Viorica Dumbrăveanu este Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale din Republica Moldova. Aceasta a fost confirmată pozitiv cu coronavirus, anunțul fiind făcut chiar de ea pe o rețea de socializare.

Republica Moldova, criză fără precedent

Viorica Dumbrăveanu le-a spus oamenilor că a fost infectată cu noul coronavirus și că trece prin momente grele, sfătuindu-i să respecte toate regulile.

”De șapte luni, Republica Moldova se confruntă cu o criză fără precedent. Sistemul medical, împreună cu alte autorități ale statului, cu cetățenii responsabili, încearcă să facă față infecției COVID-19. Toți împreună am lucrat și lucrăm până la epuizare. În tot acest răstimp, am luptat pentru viața fiecărui cetățean și am trecut peste greutăți inimaginabile. Din păcate, am pierdut colegi și prieteni, care nu au reușit să înfrunte boala. În aceste momente și eu mă lupt cu boala. Nu în calitatea mea de ministru, dar ca pacient testat pozitiv la COVID-19. E greu, atât moral, cât și fizic, dar urmez tratamentul prescris de medici și sper că voi trece cu bine de COVID-19. Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră, este cel mai de preț lucru pentru care merită să luptăm în această viață. Mulțumesc colegilor din sistemul medical, care muncesc zi și noapte, cu dedicație și curaj. Sănătate tuturor și gânduri bune.”, a scris Viorica Dumbrăveanu, pe Facebook.

Republica Moldova se luptă cu virusul, care a făcut ravagii pe întreaga planetă. Până în prezent, în Republica Moldova au fost înregistrate 36.404 de cazuri de persoane infectare cu COVID-19 şi un total de 990 de decese, dintre care 32 decese în rândurile lucrătorilor medicali, iar în 59 de cazuri este vorba despre locuitori ai Transnistriei. Au fost vindecate 25.139 de persoane, 542 de pacienţi se află în stare gravă, dintre care 31 se află la respiraţie artificială. În total, au fost confirmate 3.281 de cazuri de infectare în rândul angajaţilor sistemului de sănătate, printre care: medici – 825, asistenţi medicali – 1.477, personal auxiliar – 358, infirmiei – 621. În total, 2.683 de lucrători medicali au fost trataţi.