În contextul în care i-au fost aduse acuzații grave, ministrul Sănătății a făcut o declarație controversată. El susține că în domeniul medical, la om „e ca la mașină”, cu cât investești mai mult, cu atât o sa-ți fie mai bine.

Victor Costache a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni televizate, despre privatizarea serviciilor de sănătate din România și despre posibilitatea ca toți românii să aibă acces la tratament.

, a declarat ministrul.

Atunci când a fost întrebat de către moderator dacă va trebui să-și facă abonament la o clinică privată între timp, ministrul a oferit un răspuns surprinzător.

„Vă faceţi un abonament la o clinică privată. În toată Europa există asigurări complementare de sănătate, ceea ce face ca orice cetăţean european, când are o problemă de sănătate neprevăzută să nu scoată o avere din buzunar (...) Plătiţi numai dacă vreţi. Nu vă impune nimeni. Ca la maşini”, spune Costache.

Acuzații grave aduse de preotul căruia i-a murit soția după operația efectuată de ministrul Sănătății: ”Victor Costache a îmbrăcat cimitirele României cu morți”

Mihalache Tudorică (69 de ani) a vorbit pentru Stirile Kanal D despre drama pe care a trăit-o acum 3 ani, când soția lui a murit după ce a fost operată de actualul ministru al sănătății, Victor Costache.

În 2017, în luna februarie, Victor Costache, actualul ministru al Sănătății, a operat-o în regim de urgență pe Elisabeta Tudorică (64 de ani), la clinica din Sibiu, unde era chiar director. După șapte zile de la intervenție (care a costat 10.000 de euro), determinată de diagnosticul ”stenoză aortică severă”, pacienta a murit, iar actualul ministru a intrat sub cercetarea penală.

Soțul femeii este preotul Mihalache Tudorică (69 de ani), care l-a acuzat imediat după dramă pe Victor Costache de diagnostic pus greșit, în condițiile în care ”orificiul valvular era de 2,5 cm si, ulterior am aflat, pentru stenoza aortică severă orificiul valvular trebuia să fie sub 1 cm”. În prezent, ministrul are dosar deschis pentru ”ucidere din culpă” la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar părintele Mihalache Tudorică, scriitor cunoscut și ziarist, își caută dreptatea și povestește în exclusivitate pentru Kanal D amănunte incredibile din tragedia care i-a marcat existența. Iată în rândurile de mai jos declarațiile cutremurătoare ale preotului Tudorică, care și-a pierdut soția cu care era însurat de 47 de ani și cu care are 3 copii.

