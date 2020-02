Dieta cu semințe de in. Efectul miraculos asupra organismului

Semintele de in sunt considerate superalimente, bogate in toate vitaminele de care corpul nostru are nevoie dar si in minerale si substante active.

Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv al semințelor de in, este indicat să le consumi sub forma unei băuturi.

Cum se prepară băutura-minune din semințe de in:

Toarnă un litru de apă fiartă peste 3 linguri de semințe de in. Lasă compoziția să stea peste noapte, de preferat într-un termos.

Dimineața, strecoară compoziția, iar lichidul obținut consumă-l pe durata zilei, de 3-4 ori câte 150 ml. Prepară-ți băutura în fiecare seară pentru a permite semințelor de in să-și păstreze proprietățile benefice.

Dieta cu semințe de in se urmează 10 zile, după care se face o pauză de 10 zile și tot așa până când obții rezultatele dorite. Este important ca pe durata zilelor în care consumi băutura pe baza de semințe de in să bei și multă apă pentru a-ți hidrata organismul.

Pe lângă că stimulează arderea grăsimilor, semințele de in reduc apetitul alimentar și estompează în mod vizibil celulita. Poți înlocui masa de seară cu acest ceai pe bază de semințe de in, iar pentru un gust mai bun îi poți adăuga și puțină miere organică.

Această băutură este recomandată și în caz de gastrită, ulcer, constipație cronică, hemoroizi, cistită și pielonefrită (o infecție a tractului urinar superior).

Cum slăbești cu ajutorul semințelor de in:

Semințele de in sunt obținute de plantele de in, o sursă naturală de acizi grași Omega-3, antioxidanți, vitamine și minerale. Aceste semințe provin din Egipt și sunt consumate astăzi în toată lumea. Pot fi achiziționate ca boabe întregi, măcinate sau sub formă de ulei sau capsule.

Semințele de in măcinate sunt o variantă ideală dacă dorești să slăbești. Cum acționează? Uleiul de semințe de in oxidează și conține cantități mari de grăsimi nesaturate.

Acestea fiind spuse, îți recomandăm să cumperi semințe de in întregi și să le macini chiar tu acasă. Nu este greu deloc!

Atunci când mâncăm semințe de in măcinate, suntem cuprinși de o senzație de sațietate. În plus, acestea ne reglează organismul și ne oferă substanțele nutritive de care avem nevoie.

Semințele de in măcinate au proprietăți ce le fac să fie un aliment ideal dacă dorim să slăbim, în mare parte grație conținutului lor de elemente care ard grăsimile, de fibre care ne dau o senzație de sațietate și de acizi grași Omega-3. Aceste semințe ne vor ajuta să digerăm grăsimile mai ușor și să le eliminăm imediat pe cele nocive.

Beneficiile semințelor de in:

- Semințele de in sunt o sursă excelentă de fibre dietetice pe care nu trebuie să o ignori. Le poți include cu ușurință în dieta ta zilnică.

- Fibrele solubile permit reglarea tensiunii arteriale și a glicemiei, reduc inflamațiile și protejează flora bacteriană, astfel încât substanțele hrănitoare să poată fi absorbite mai ușor de către organism.

- Semințele de in conțin acizi grași Omega-3, esențiali pentru sănătatea noastră. În plus, acestea conțin și acid linoleic, o componentă de bază a eicosanoizilor ce luptă împotriva inflamațiilor, previne artrita, eczemele și astmul.

- Una din cele mai cunoscute utilizări ale semințelor de in este pentru tratarea constipației. Dacă ești constipat, este indicat să consumi semințe de in măcinate împreună cu multe lichide.

- Studiile arată că semințele de in pot ajuta la tratarea diverticulitei, dar numai dacă această afecțiune se află într-un stadiu incipient.

- Semințele de in sunt și un detoxifiant incredibil, ce îți poate curăța imediat intestinele.

- Aceste semințe reduc nivelul de colesterol și protejează celulele de coagulare, hemoragii și aritmii.

- Grație conținutului lor de flavonoide, semințele de in sunt utile pentru ameliorarea simptomelor menopauzei.

- În plus, semințele de in au un conținut bogat de vitamina B, magneziu, mangan, fosfor și tiamină, dar și foarte puține calorii, scrie dozadesanatate.ro

Cum să consumi semințe de in pentru a beneficia la maximum de beneficiile lor pentru sănătate

- Poți amesteca semințe de in măcinate (aproximativ două linguri) cu suc de portocale la micul dejun.

- Dacă vrei să mănânci fructe, presară mai întâi circa două linguri de semințe de in măcinate peste acestea.

- Dacă vrei să-ți începi ziua plin de energie și sănătate, îți poți prepara un smoothie gustos din lapte de ovăz, măr, puțină scorțișoară și două linguri de semințe de in măcinate.

- Poți încerca să-ți prepari un sandvici folosind câteva felii de avocado, o mână de salată (verde închis sau mov) și o roșie. Adaugă și o lingură de semințe de in măcinate și vei obține un sandvici incredibil!

- Dacă vrei să-ți prepari un șnițel de tofu sau un sandvici cu fasole picantă, nu ezita să folosești semințe in. Grație faptului că aceste semințe scad considerabil timpul de gătire, vei obține rezultate incredibile fără a modifica gustul delicios al acestor mâncăruri.

- De fiecare dată când îți prepari o salată, include semințele de in măcinate pe lista ta de ingrediente!

Ceaiul preparat din seminţe de in amestecat cu zeamă de lămâie se recomandă în caz de pietre la rinichi, litiază renală şi inflamaţii ale vezicii urinare.

Extern, seminţele de in măcinate se folosesc sub formă de cataplasme. Făina de in, în amestec cu apa, se fierbe până se obţine o pastă, care, mai apoi, se pune între două bucăţi de pânză şi se aplică pe locul bolnav – furuncule, abcese, dureri articulare şi alte afecţiuni ale pielii.

Cataplasma se menţine permanent caldă timp de câteva ore. Aceasta calmează durerile de oase şi ajută la evacuarea puroiului.

Efecte adverse ale băuturii pe bază de semințe de in:

Înainte de a începe acest tratament, cel mai bine este să consulți un nutriționist, pentru a stabili doza de care are nevoie organismul tău. În general, este recomandat să consumi trei linguri de semințe de in pe zi, pe tot parcursul zilei. Pentru fiecare lingură de semințe de in, va trebui să bei câte un pahar de apă, înainte de masă. Poți adăuga semințele de in și în diferite alimente: cereale, iaurt, salate, piureuri.

În ciuda tuturor beneficiilor pe care ți le oferă semințele de in, acestea au și contraindicații. În cazul în care ai probleme cu ficatul nu este indicat să apelezi la această dietă.