Minodora a slăbit enorm: ”O să vă spun povestea pe scurt” FOTO

Solista de 42 de ani și-a surprins total fanii cu ultimele apariții de pe litoral, arătând foarte bine. Prezentă de câetav săptămâni la Mamaia, unde are program de cântat în fiecare seară la o terasă, Minodora a afișat un look tineresc, ajutată și de multele kilograme în plus date jos. Asaltată cu mesaje pe Facebook despre cum a slăbit, Minodora a explicat pe scurt cum a reușit performanța.

Citeste si: Minodora suferă cumplit! Nici nu a participat la înmormântare: „Era ca și mama mea”

Citeste si: Minodora, dezvăluiri uluitoare de la nunta ei! Motivul pentru care s-a supărat pe Mihai Trăistariu în cea mai importantă zi din viața ei! ”Am plâns”!

”Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă!”, a mărturisit Minodora. ”Ai slăbit foarte mult! Oricum erai tot o frumoasă! Pupici și numai bine!”, au complimentat-o imediat admiratoarele pe solistă.